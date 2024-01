La nuova Ferrari nascerà in streaming

Il 13 febbraio la nuova Ferrari verrà svelata al mondo in streaming. Adesso è ufficiale. I più delusi sono i Ferrari Club che l’anno scorso era accorsi a Fiorano per vederla girare subito, ancora prima di essere presentata. I tifosi dovranno stare incollati alle reti ad aspettare i primi giri di shake down, quello stesso pomeriggio o al massimo il giorno dopo.

L’evento di presentazione sarà invece riservato agli sponsor. Sono stato esclusi anche i giornalisti. Questione di tempo, ci spiegano ufficialmente.

Certo, per anni la presentazione della Ferrari è stato un evento. Il momento che differenziava la Scuderia dal resto del mondo. La nascita di ogni nuova Ferrari era uno show. Ogni anno una location diversa all’interno della fabbrica. Dal Museo alla Galleria del vento fino alla nuova logistica. Immagini che riempivano giornali e tg in tutto il mondo. Come le dichiarazioni dei protagonisti.

Binotto poi, nell’anno della pandemia, aveva portato tutti al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia per celebrare il tricolore (nella foto). L’anno scorso alla prima di Vasseur lo spettacolo in pista era stato una vera smargiassata: nessuno aveva mai messo in moto e in pista una Formula 1 per presentarla ufficialmente. Una grande giornata a cui mancò solo il presidente (fatto inusuale, ma a cui ci si è abituati nell’era Elkann). In compenso Vigna ci promose una Ferrrai veloce come non mani. Qualcuno evidentemente non gliela aveva raccontata giusta.

E’ un peccato rinunciare ad un momento così. Ma è anche normale che si sacrifichi lo spettacolo sull’altare delle prestazioni. Se davvero portava via troppo tempo una presentazione, meglio dedicarsi alla vettura. Certo, quando Schumacher dominava le presentazioni non sono mai mancate… ma questa è un’altra storia.

La Ferrari si è adeguata ai team inglesi che ci hanno abituati a presentare le monoposto senza fronzoli. Ma proprio adesso che si stavano adeguando allo show (soprattutto Red Bull) ecco che è Ferrari a fare marcia indietro… Forse Liberty riproporrà l’idea di organizzare una mega presentazione delle 10 monoposto tutte insieme…

D’altra parte la stagione è davvero alle porte: dal 21 al 23 febbraio sono in programma i test in Bahrain e una settimana dopo si comincerà con la prima gara (di 24) di un mondiale sterminato che finirà solo a dicembre ad Abu Dhabi