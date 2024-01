Ecco la Ducati: anno difficile per Bagnaia

Ducati è pronta. La prima gara è in calendario in Qatar l’8 marzo, ma da la sfida è ormai ufficialmente ripartita, prima con la presentazione del Team Gresini e poi con quella del Team ufficiale con il campione del Mondo Pecco Bagnaia e Enea Bastianini pronto a tornare la Bestia che era. Ripartire dopo aver vinto tutto (Moto Gp e Superbike) per due anni di fila non è semplice. Perchè far meglio quando si è già fatto il meglio è un’impresa al limite dell’impossibile.

Ci sono 8 Ducati in pista, è vero, ma la concorrenza ha avuto qualche spinta dal regolamento. Aprilia e Ktm potrebbero essere più vicine e i giapponesi di Honda e Yamaha, ma ad attirare l’attenzione e ad alzare il livello dell’adrenalina sarà soprattutto la sfida interna tra il due volte campione del Mondo Bagnaia e Marc Marquez, approdato al team Gresini.

Per Pecco il 2024 si annuncia ancora più tosto, con tanti avversari in più: il suo compagno Bastianini che dopo gli inftuni dello scorso anno ha una gran voglia di prendersi una rivincita e soprattutto Marquez che non ha nascosto le sue ambizioni appena ha messo il sedere su una Ducati. Ma Pecco a una cosa ci ha abituati: a diventare ancora più forte man mano che aumentavano le difficoltà.

Come ha raccontato Gigi Dall’Igna durante la presentazione dei team a Madonna di Campiglio, Ducati ha lavorato ancora una volta per alzare l’asticella. Il sorriso di Pecco ed Enea dopo i primi test di fine anno a Valencia ha raccontato che l’obbiettivo era stato centrato. “Ci siamo concentrati sulle cose più a lungo termine – ha spiegato Gigi Dall’Igna – Ad esempio il motore sarà congelato, per cui è importante fare le giuste scelte. E’ importante che la guidabilità del motore sia buona, la potenza quella giusta e l’affidabilità al livello che serve per fare tutto il campionato con gli 8 motori che abbiamo a disposizione”. Per i test di Sepang poi arrivereà anche una nuova carena…

“La strada che ci ha portati ad essere i migliori al mondo nel fare le corse è fatta senza dubbio del duro lavoro quotidiano di questi anni, ma anche della nostra abilità di fare squadra e di divertirci mentre ci impegniamo al massimo in quello che facciamo – ha detto Claudio Domenicali ceo di Ducati – Uno degli elementi di forza del nostro brand è la capacità di fare sistema e lo dimostriamo presentando insieme i team ufficiali per la stagione sportiva 2024: il Ducati Lenovo Team, il Team Aruba.it – Racing Ducati e la novità rappresentata dal Ducati Corse R&D – Factory MX Team. Vedere le tre moto una accanto all’altra è stata per me una grande emozione perché, per quanto diverse tra loro, sono parte di un progetto unitario. Questa appartenenza è sottolineata dal colore base delle livree, Rosso Ducati, uguale per tutte, e anche da un segno grafico completamente inedito che riprende la curva presente nel logo Ducati, ispirandosi alla parte più emozionante del guidare una moto: la piega. Al tempo stesso queste moto sono anche espressione del percorso che Ducati ha fatto negli ultimi anni, investendo nel proprio futuro. L’ingresso nel motocross è infatti l’esempio lampante che il nostro desiderio di migliorarci e la nostra voglia di vincere non hanno limiti”.

Perchè Ducati non si ferma a MotoGp e SuperBike e adesso si lancia anche fuoristrada con una nuova sfida che comincerà nel campionato italiano per poi arrivare al mondiale, affidandosi a due nomi che on hanno bisogno di presentazioni: Tony Cairoli e Alessandro Lupino. Un’avventura che è stata affidata a Paolo Ciabatti che ha così lasciato la MotoGp per portare qui un po’ know-how vincente.

Il calendario del Mondiale Moto GP

08 Marzo Qatar Lusail International Circuit

24 Marzo Portogallo * Autódromo Internacional do Algarve

07 Aprile Argentina Termas de Río Hondo

14 Aprile Stati Uniti Circuit Of The Americas

28 Aprile Spagna Circuito de Jerez – Angel Nieto

12 Maggio Francia Le Mans

26 Maggio Catalogna Circuit de Barcelona – Catalunya

02 Giugno Italia Autodromo Internazionale del Mugello

16 Giugno Kazakhstan ** Sokol International Racetrack

30 Giugno Olanda TT Circuit Assen

07 Luglio Germania Sachsenring

04 Agosto Gran Bretagna Silverstone Circuit

18 Agosto Austria Red Bull Ring – Spielberg

01 Settembre Aragón MotorLand Aragón

8 Settembre San Marino e Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli

22 Settembre India * Buddh International Circuit

29 Settembre Indonesia Mandalika International Street Circuit

06 Ottobre Giappone Twin Ring Motegi

20 Ottobre Australia Phillip Island

27 Ottobre Tailandia Chang International Circuit

03 Novembre Malesia Sepang International Circuit

17 Novembre Comunità Valenciana Circuit Ricardo Tormo