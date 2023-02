Ferrari da record, vendute 13221 vetture nel 2022. Vigna: “Ora dobbiamo tornare a essere competitivi in F1”

E’ una Ferrari che continua a stupire. Non quella che corre sulle piste del Mondiale di Formula 1, ma quella che continua a volare sui mercati. I risultati del 2022 sono andati al di là di ogni previsione.

“Lo scorso anno si è concluso con risultati finanziari eccezionali che hanno raggiunto e superato la nostra guidance stabilendo nuovi record in tutte le metriche, come un utile netto di 939 milioni di Euro e una generazione di free cash flow industriale di 758 milioni di Euro. Questi dati pongono le basi per un 2023 ancora più forte, alimentato da una persistente domanda elevata dei nostri prodotti in tutto il mondo” – ha commentato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari. “Nonostante il complesso scenario macroeconomico globale, guardiamo avanti con grande fiducia, incoraggiati dai numerosi segnali e risultati di un’azienda in evoluzione. Stiamo innovando costantemente i nostri prodotti e processi, avvicinandoci ai nostri obiettivi di decarbonizzazione. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione, alla volontà di progresso, all’apprendimento continuo, al focus e alla fiducia che contraddistinguono le nostre persone”.

In sintesi i dati record:

· Consegne totali pari a 13.221 unità, in aumento del 18,5% (2066 vetture) rispetto al 2021

· Ricavi netti pari a Euro 5.095 milioni, in aumento del 19,3% rispetto all’anno precedente

· EBITDApari a Euro 1.773 milioni, in crescita del 15,8% rispetto all’anno precedente

· EBIT pari a Euro 1.227 milioni, in aumento del 14,1% rispetto all’anno precedente

· Margine dell’EBITDA pari al 34,8% e margine dell’EBIT pari al 24,1% nel 2022

· Utile netto pari a Euro 939 milioni e utile diluito per azionepari a Euro 5,09

· Generazione di free cash flow industriale pari a Euro 758 milioni

Il ceo della Ferrari ha poi evidenziato i quattro obbiettivi per il 2023

“Vogliamo tornare a essere competitivi nel campionato”. “In F1 abbiamo dimostrato che il nostro vantaggio competitivo è migliorato durante l’ultima stagione ed è stato incoraggiante per noi e per i milioni di fan vedere i nostri piloti salire sul podio. Chiaramente, il nostro obiettivo è raggiungere il premio finale e l’intero team, insieme a Fred, che si è recentemente unito a noi, sta lavorando senza sosta in quella direzione”.

“Vogliamo continuare a sviluppare prodotti innovativi che consentano alle persone di divertirsi sempre di più con le nostre auto”,

“La terza priorità è continuare ad allargare la base dei clienti”

“La quarta aumentare il numero dei brevetti. Nel 2022 il numero dei brevetti che abbiamo depositato è 4 volte più alto del 2021”.

Confermato il lancio di 4 modelli nel 2023, in linea con il piano di 15 nuovi lanci entro il 2026. “

A due settimane dal lancio della monoposto numero di progetto 675 è stato annunciato l’orario: 11.25 con evento trasmesso in diretta sui canali Youtube e Tik Tok di Ferrari e Facebook di Scuderia Ferrari.