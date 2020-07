Ferrari, peggio di un disastro. Qui è tutto da rifare… E Bottas sorprende Hamilton

Una Ferrari così brutta non se l’aspettava nessuno. Vettel escluso dal Q3, Leclerc lontanissimo. Davanti non c’è solo la Mercedes, ci sono anche Red Bull, Racing Point e McLaren con la Renault battuta per un pelo. E’ uno degli inizi di mondiali peggiori della storia ferrarista.

La crisi Ferrari era annunciata. La peggior figura degli ultimi anni no. Il disastro era annunciato, la catastrofe no. Vettel fuori dal 10, Leclerc settimo a fatica davanti al suo futuro compongono di squadra e alla Renault.

Una Ferrari che ha preso 0”984 dalla pole position del soprendente Bottas, ma che soprattutto ha preso più di 9 decimi anche dalla sua prestazione dello scorso anno. Con il tempo che un anno fa lo fece scattare in pole (1’03”003), Charles oggi sarebbe in seconda fila, davanti alle Red Bull.

La Ferrari è la monoposto che ha perso di più in un anno. Non credo sia solo un problema di progetto sbagliato della SF1000. Guardando i risultati delle altre monoposto motorizzate Ferrari (Haas e Alfa Romeo) vengono dei brutti pensieri. Qui non c’ì da rifare solo il telaio, qui viene da pensare che dopo l’accordo secretato con la FIA, il motivo è Ferrari si sia sciolto.

“Pensavamo di avere qualcosa in più in tasca… avevamo troppo sovrasterzo all’ingresso delle curve… In gara dovrebbe andare meglio anche perché cambieranno le condizioni della pista“, ha detto Sebastian Vettel che non restava fuori dal Q3 dal Gran premio di Russia 2014. Fate un po’ voi…

Là davanti Bottas ha sorpreso dai 12 millesimi Hamilton. Doppietta Mercedes, la freccia nera fan meglio delle frecce d’argento che qui di solito faticavano molto. Bene la Red Bull anche se forse ce la aspettavamo in lotta per la pole, mentre Verstappen è rimasto a 0”538. Oltre a Bottas, la sorpresona è stato Lando Norris quarto con la McLaren che si era nascosta bene.

Annunci