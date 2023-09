Ferrari vs Mercedes, in arrivo un film sulla rivalità

Il film su Lamborghini (Lamborghini batte Ferrari: il film arriva prima) è stato un successo. Se non lo avete ancora visto lo potete rintracciare sulle Prime (“Lamborghini – the man behind the legend”). Adesso dagli stessi autori è in arrivo un film sulla rivalità tra Ferrari e Mercedes.

In attesa che il film di Michael Mann presentato a Venezia arrivi nelle sale (Vedi il trailer e leggi A Venezia il film su Enzo Ferrari)

ecco le prime notizie di Ferrari vs Mercedes. Questo il titolo del nuovo film di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi fondata da Andrea Iervolino e Lady Monika Bacardi, che tornerà a portare sul grande schermo la storia dei grandi marchi automobilistici più prestigiosi del mondo dopo il successo di “Lamborghini – the man behind the legend”.

Il film sarà un viaggio nel tempo, negli anni ’20, era in cui la Mercedes dominava incontrastata il mondo delle gare automobilistiche. In questo contesto di macchine potenti e piloti aggressivi, emerge Enzo Ferrari, un giovane pilota alle prime armi con una passione ossessiva per i motori e la velocità, il cui unico desiderio è battere i formidabili avversari della Mercedes.

Sarà questa la sinossi di “Ferrari vs Mercedes”, un soggetto di Andrea Iervolino che metterà in scena una delle più grandi rivalità sportive che ha segnato la storia dell’automobilismo e che ha visto nascere il marchio Made in Italy più riconosciuto al mondo.

Alla regia tornerà il Premio Oscar Bobby Moresco (un Oscar e una nomination ai Golden Globe per la migliore sceneggiatura originale per Crash – contatto fisico) reduce dal successo di “Lamborghini-the man behind the legend” su Prime Video.

“Con ‘Ferrari vs Mercedes’ saremo fieri di portare al cinema la storia del successo italiano che, partendo solo dall’ambizione, ha raggiunto la gloria in tutto il mondo. Uno degli aspetti più entusiasmanti di ‘Ferrari vs Mercedes’ sarà la possibilità di unire attori italiani di talento con i grandi attori internazionali. Ha dichiarato Andrea Iervolino, CEO di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.

“Questo film vorrà essere una vetrina unica per mettere in mostra il nostro straordinario talento nazionale e dimostrare che l’Italia è una fonte inesauribile di creatività e bravura nel mondo del cinema. Saremmo davvero molto felici di collaborare, in questa nostra nuova produzione, con attori italiani di alto livello, capaci di affiancare star internazionali in un film che ha il potenziale per essere visto in tutto il mondo. Ci farebbe piacere in tal senso anche mettere a terra delle partnership con i più importanti rappresentanti istituzionali e imprenditoriali del settore “