Hamilton spiega perchè ha firmato per un solo anno con Mercedes

Ormai basta il nome. Sulla tuta c’è solo Lewis. Hamilton non serve più. In diretta da Brackley, dopo la lunga pausa invernale a ricaricarsi sulle montagne statunitensi, ecco Lewis Hamilton alla prima uscita stagionale.

“Ci tengo a premettere che mi trovo in una posizione molto fortunata perché sono riuscito ad ottenere la maggior parte delle richieste che ho avanzato. Non c’era e non c’è la necessità di pianificare il futuro con largo anticipo, stiamo vivendo un periodo molto atipico della nostra vita, e ho espresso la volontà di firmare per una sola stagione. Questo non preclude nulla, e ci riparleremo quando sarà il momento”

“In passato il mio unico obiettivo era vincere il campionato ma come avete visto, lo scorso anno si è discusso molto anche di altri temi, come la disuguaglianza, e credo che sia stato incoraggiante vedere quanto se ne sia parlato”.

“Quest’anno voglio proseguire sul tema delle diversità, assicurandomi che prendano il via anche iniziative concrete. Per me è un aspetto molto motivante, anche se ovviamente siamo tutti qui per vincere. Il mio obiettivo è cercare di farlo per ripagare anche gli incredibili sforzi che compiono tutti coloro che lavorano in questa fantastica squadra”.