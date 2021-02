Hamiton e Mercedes: finalmente l’accordo. Ma è solo per il 2021…

La firma tanto attesa è arrivata. Segnatevi la data: 8 febbraio. E’ il giorno del nuovo matrimonio tra la Mercedes e Lewis Hamilton, un accordo che però dura un solo anno. Poi si vedrà. Ogni opzione resta aperta, tranne quella di vederlo in Ferrari…

Ecco il comunicato ufficiale: “Il team Mercedes-AMG Petronas F1 e Lewis Hamilton hanno concordato un nuovo contratto che vedrà il pilota con il maggior numero di vittorie nei Gran Premi nella storia della F1 gareggiare per il team ufficiale Mercedes nella prossima stagione di F1 del 2021. Lewis è entrato a far parte del team Mercedes-AMG Petronas F1 nel 2013; insieme, sono stati in grado di vincere il sesto Campionato Piloti di F1 e sette Campionati Costruttori negli ultimi anni”.

Il nuovo contratto include l’impegno congiunto per lanciare una fondazione per migliorare tutti gli aspetti della diversità nel motorsport. E’ un aspetto sul quale Lewis ha insistito molto, l’ingaggio (40 milioni di euro come nelle ultime stagionipare, senza Project One in regalo, ma con la possibilità di gestire personalmente uno spazio sul casco) non è mai stato in discussione. Hamilton ha molto insistito perchè il progetto prevedesse un programma di inclusione delle minoranze. E da qui nasce una fondazione congiunta che quindi potrebbe legare Hamilton al team anche quando smetterà di gareggiare…

La sorpresa, relativa, è la durata del contratto. Ci si attendeva un accordo biennale che portasse Hamilton anche nella nuova era della Formula 1, quella con le nuove regole. Per ora resta un’ipotesi, non una certezza. Il comunicato parla di rinnovo per il 2021 e non oltre. E’ la prima volta che Lewis firma per una sola stagione in precedenza aveva firmato due triennali (2013/15 e 2016/18) e un biennale (2019/20). Questa volta sul piatto ci sono due opzioni di recesso da parte di entrambe le parti. Lewis potrebbe decidere di smettere dopo l’ottavo titolo e la Mercedes potrebbe fare altre scelte.

“Siamo molto felici di poter avere il pilota di F1 di maggior successo dell’era attuale nella squadra di F1 di maggior successo dell’era attuale”, ha commentato Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG, responsabile della ricerca del gruppo, Mercedes- Direttore operativo di Benz Cars e presidente non esecutivo del team Mercedes-AMG Petronas F1. “Lewis non è solo un pilota di incredibile talento; lavora anche molto duramente per i suoi risultati ed è estremamente affamato. Condivide la sua passione per le prestazioni con l’intero team, motivo per cui questa collaborazione ha avuto così tanto successo. Ma Lewis è anche una personalità cordiale che si preoccupa profondamente del mondo che lo circonda e vuole avere un impatto. Come azienda, condividiamo questo senso di responsabilità e siamo orgogliosi di lanciare una nuova fondazione comune per migliorare la diversità in Formula Uno. Aprire la serie a gruppi sottorappresentati sarà importante per lo sviluppo di questo sport in futuro e siamo determinati a creare un impatto “.