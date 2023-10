Il dominio Red Bull fa male alla Formula 1

Sabato, o al massimo domenica, Max Verstappen conquisterà anche aritmeticamente il suo terzo titolo Mondiale. Lo farà con 5 o 6 gare d’anticipo sulla fine (può vincerlo già dopo la Sprint, quindi prima del Qatar). Ci sono stati Mondiali vinti a luglio (vedi Schumi nel 2002), non sarà conunque un record di precocità.

Il problema e non ce ne voglia Max, è che questo dominio Red Bull sta ammazzando la Formula 1. Nei giorni scorsi è emersa un’analisi social che vi riporto: la Formula 1 è passata da 6,14 milioni di menzioni social nel 2022 a 1,83 nel 2023. I nuovi follower sono calati del 46%. Nel 2022 le persone raggiunte erano 61 miliardi, a tre mesi dalla fine dell’anno sono 22. Quindi la proiezione è una chiusura inferiore ai 30 miliardi.

Oltre tutto oggi si parla del Mondiale 2023 per dire quanto sia noioso…

E poi fateci caso: da una settimana sulla Gazzetta dello Sport non c’è una riga di Formula 1. Qui non è solo colpa della Formula 1, certo. D’altra parte non era nai capitato nella storia della Gazza che non ci fossero inviati alle gare se non a quelle geograficamente più vicine (cosa che invece non è successa per Corriere, Repubblica o Stampa per parlare di altri quotidiani). Ma con una Ferrrai vincente o un campionato in bilico, sarebbe stato diverso (spero).

Il dominio Red Bull ha fatto scendere l’interesse. E la colpa di chi è? Solo di Adrian Newey… Senza di lui il Mondiale sarebbe il più interssante di sempre con tre quattro squadre in grado di vincere ogni volta. il suo genio, invece, ha fatto volare la Red Bull e ora siamo alle prese con un calo d’interesse.