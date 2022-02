Il giorno della Ferrari F1-75, mai così rossonera e con un motore già super…

In Olanda raccontano (sul podcast RacingNews365) che Max Verstappen sarà un pilota della Ferrari nel 2023 quando scadranno molti dei contratti in essere in Formula 1. Non ci credo. Non credo alla Ferrari che passa da Leclerc e Sainz a Verstappen. Non credo a Max disposto a lasciare la Red Bull a scatola vuota. Chiamiamole chiacchiere destabilizzanti. Intanto prepariamoci al debutto della F1-75….

Giovedì 17 alle 14 la Ferrari si svelerà in una sobria cerimonia online. L’ultima presentazione dal vivo è ormai quella di due anni fa, al Teatro Regio di Reggio Emilia. Uno degli ultimi eventi pre pandemia. C’era ancora Vettel… e l’ultima vittoria non era lontana. Oggi c’è addirittura un sito che calcola in tempo reale da quanto manca: vedi qui ossia dal gran premio di Singapore del 22 settembre 2019 con Sebastian Vettel. Il record negativo è di 59 gare dal successo di Alain Prost al Gran Premio di Spagna 1990 a Jerez fino al successo di Gerhard Berger in Germania ad Hockenheim nel 1994. Oggi siamo a 45. Ci sono 14 gare per nopn battere quel record negativo.

La nuova Ferrari non presenterà un fake come ha fatto la Red Bull, ma non svelerà subito neppure tutte le armi. Ci aspettiamo un’auto rivoluzionaria, non solo perchè lo impongono le nuove regole della Formula 1 (Aspettando la Ferrari ecco come cambiano le Formula 1 nel 2022). Lo ha promesso Mattia Binotto…

A sorprenderci sarà prima di tutto il look. Mancherà il bianco dello sponsor Philip Morris, diventato nehli ultimi anni Mission Winnow. Ci sarà, come lasciano intuire le divise dei piloti, molto nero. Una Ferrari rossonera per l’interista Binotto (e la proprietà juventina). Vedremo.

Si dicono meraviglie del nuovo motore che avrebbe già superato il calo di potenza (si patrla di una ventina di cavalli) dettato dal passaggio ad un nuovo carburante con il 10% di etanolo.

I primi test sono in calendario a Barcellona (23-25 febbraio), la seconda sessione è invece in programma (con diretta Sky) in Bahrein (10-12 marzo) dove il 20 marzo scatterà il campionato con 23 gare in calendario.