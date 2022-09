La F1 porta a 6 le Sprint Race, ma le manca un po’ di coraggio

La Formula 1 ci riprova e raddoppia il numero della gare sprint: sei dei 24 gran premi dello scorso anno avranno l’anticipo del sabato è le qualifiche al venerdì. Tre in più di questa stagione. Non è ancora ufficiale in quali gare ci sarà il prologo sprint, ma tutto lascia credere che una delle due tappe italiane avrà anche la Spint Race.

Lo ha deciso il consiglio mondiale cercando di mettere d’accordo Fia e Liberty che ultimamente hanno cominciato a farsi qualche dispetto. Le regole e il punteggio saranno gli stessi di quest’anno.

Per renderle più spettacolari la F1 avrebbe dovuto prendere esempio dalla MotoGp che copiando la Formula 1 l’ha superata a sinistra. Nel moto mondiale ogni gran premio avrà la sua mini race al sabato (e questo è eccessivo) ma lo schieramento di partenza per la gara vera della domenica sarà comunque quello stabilito dalle qualifiche quindi se chi è in prima fila dovesse cadere o uscire di scena durante la sprint, scatterebbe comunque questo dalla prima fila nella gara della domenica.

Un modo per rendere le Sprint Race più combattute e senza correre il rischio di perdere dei protagonisti o di vederli correre al risparmio nella Sprint.

E’ un correttivo che secondo me dovrebbe seguire anche la Formula 1. Pole al venerdì. Mini Race al sabato e gara alla domenica con lo schieramento di partenza stabilito al venerdì.