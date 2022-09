F1 mercato: Zhou resta in Alfa Sauber, Gasly in Alpine…

Era il segreto di pulcinella anche se l’Alpine aveva convocato mezzo mondo (Giovinazzi compreso) per un inutile test di fine estate. Pierre Gasly correrà al fianco di Ocon per le prossime stagioni in un team tutto francese, una vera nazionale bleau.

L’Alfa Romeo Sauber, in uscita dalla F1 l’anno prossimo ha invece annunciato la conferma del cinese Zhou anche per il 2023. Pur continuando a credere che Giovinazzi avrebbe fatto meglio, va riconosciuto che il cinesino non ha fatto una brutta stagione.

“Fin dal primo giorno di lavoro con la squadra ho avuto modo di constatare il suo approccio molto positivo – ha commentato il team principal Frederic Vasseur – conoscevamo le sue doti in termini di velocità, ma la velocità con cui si è adattato al mondo della Formula 1 è stata per noi una delle sorprese della stagione”.

“È un ragazzo molto simpatico – ha proseguito Vasseur – nella squadra ha colpito molto sia la sua personalità che il suo atteggiamento. Ha avuto l’umiltà di fare domande, agli ingegneri così come a Valtteri, un atteggiamento che gli ha consentito di sfruttare tutte le informazioni per progredire gara dopo gara. La prossima stagione potrà contare su questa importante esperienza e sono sicuro che sarà in grado di fare un altro passo avanti insieme a tutta la squadra”.

“Sono molto contento ma anche grato alla squadra – ha detto invece Zhou – ho avuto un grande supporto, sono stato accolto molto bene e tutti mi hanno aiutato ad adattarmi in un contesto non semplice”.

Ora il mercato di F1 ha liberi il posto di Latifi in Williams, quello di Gasly in Alpha Tauri e ancora nessuna conferma di quanto potrà accadere in Haas con Mick Schumacher sempre in bilico.