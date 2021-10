La Formula1 2022 con 23 gare da marzo a novembre. Ci sono Imola e Monza. Debutta Miami

Ecco la bozza del calendario 2022 del Mondiale di Formula 1. saranno 23 corse, una stagione record con due appuntamenti italiani a Imola e Monza, un debutto (Miami l’8 maggio) e il ritorno di Australia, Singapore e Giappone. Ancora fuori la Cina.

Sarà la stagione delle grandi novità con nuove monoposto e un nuovo regolamento. Le Sprint Race, introdotte quest’anno prenderanno piede e le vedremo almeno in sei occasioni.

Calendario F1 2022

20 marzo: Bahrain (Sakhir)

27 marzo: Arabia Saudita (Jeddah)

10 aprile: Australia (Melbourne)

24 aprile: Emilia Romagna (Imola)

8 maggio: Miami

22 maggio: Spagna (Barcelona)

29 maggio: Monaco

12 giugno: Azerbaijan (Baku)

19 giugno: Canada (Montreal)

3 luglio: Gran Bretagna (Silverstone)

10 luglio: Austria (Spielberg)

24 luglio: Francia (Le Castellet)

31 luglio: Ungheria (Budapest)

28 agosto: Belgium (Spa-Francorchamps)

4 settembre: Olanda (Zandvoort)

11 settembre: Italia (Monza)

25 settembre: Russia (Sochi)

2 ottobre: Singapore (Marina Bay)

9 ottobre: Giappone (Suzuka)

23 ottobre: Stati Uniti (Austin)

30 ottobre: Messico (Mexico City)

13 novembre: Brasile (Sao Paulo)

20 novembre: Abu Dhabi (Yas Marina)

“Adesso è ufficiale, il Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà nel cartellone ufficiale della Formula 1 anche nella prossima stagione. È stato siglato un accordo fino al 2025. L’Italia è l’unico Paese ad avere due gran premi di F1: Monza e, appunto, Imola, un GP prestigioso per tutta l’Italia, volano per il turismo e per tutto il nostro Made in Italy”, ha scritto Luigi Di Maio su Facebook. Mentre Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna ha detto: “Il sogno diventa realtà. Il 24 aprile 2022 avremo un Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna splendido, che riporta stabilmente il circuito `Enzo e Dino Ferrari´ nello scenario che merita, come tantissimi appassionati in Italia e nel mondo chiedevano”.