La #Formula1 completa il calendario: 17 gare, torna la Turchia dopo il tris italiano

Altre quattro gare. Il Mondiale 2020 ora è completo: arriverà a 17 Gran premi chiudendo il 13 dicembre ad Abu Dhabi. Le ultime gare della stagione si disputeranno in Turchia (dove la F1 mancava dal 2011), Bahrain (2) e Abu Dhabi.

Quando a marzo si fermò il mondo (e non solo la Formula 1), nessuno avrebbe potuto immaginare un campionato mondiale con 17 appuntamenti. Invece eccolo qui, condensato in sei mesi, ma con 17 tappe che non sono le 21 previste all’inizio, ma sono un gran bel mondiale. Lo sarebbe ancora di più se non sapessimo già chi ha vinto, ma non è certo colpa di Liberty.

Complimenti agli americani quindi che hanno aspettato, hanno stilato il calendario con il contagocce, ma alla fine ci hanno regalato un prodotto (maggiormente europeo, è vero) ma di tutto rispetto.

Alla fine gli appuntamenti doppi saranno soltanto tre:

Austria

Gran Bretagna

Bahrain

Per il resto si sono ripescate vecchie piste come Imola, la Turchia. Ci sei è inventati il Mugello e il Portogallo. Nulla da dire.

Con una tripletta italiana (Monza, Mugello, Imola) da sogno se non fosse per una Ferrari da brividi.

Un voto alto in pagella a Chase Carey e compagnia. Nessun dubbio.

Ricapitoliamo le prossime tappe

30 agosto Belgio

6 Settembre Italia

13 settembre Toscana e 1000 Ferrari (Mugello)

27 settembre Russia

11 ottobre Germania (Nürburgring)

25 ottobre Portogallo (Portimao)

1 Novembre Emilia Romagna (Imola)

15 Novembre Turchia

29 Novembre Bahrain

6 dicembre Shakir

13 dicembre Abu Dhabi