La Mercedes retrocede Bottas per bloccare Verstappen…

La Mercedes ha deciso di cambiare la power unit di Bottas… che così scatterà in 17ma posizione, vicinissimo a Verstappen che partirà ultimo dietro a Leclerc…

Chi ci legge una mossa per bloccare Max legge bene. Mettiamogli Bottas lì davanti e rendiamogli la vita è la rimonta più complicata….

Poi magari in gara non capiterà nulla, ma ammetterete che non si può far altro che leggere nella decisione di Toto un po’ di malizia. Ormai in questa lotta mondiale tutto e’ valido. Lo ripeto da settimane: saranno i dettagli a decidere il campione…

Gioco scorretto? Gioco sleale? Vediamo come si comporterà Bottas in pista prima di dirlo…