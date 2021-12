La Mercedes rinuncia all’appello. La prima sconfitta di Toto Wolff

La Mercedes depone le armi e rinuncia a proseguire la sua azione legale contro la Fia. Verstappren adesso è defintivivamente campione del mondo 2021 anche se la Fia ha già fatto sapere che aprirà un’inchiesta sull’uso della Safety Car (Inchiesta Fia sull’uso della Safety. L’ultimo regalo di Todt).

Toto Wolff ha deciso di arrendersi e è forse la prima vera sconfita (Anche èolitica) della sua gestione. Ma andare allo scontro con la Fia che da domani avrà un nuovo presidente sarebbe stato controprooducente. E poi lo stesso Hamilton avrebbe preferito così: dopo aver vinto sette mondiali in pista, non se ne sarebbe fatto nulla di uno vinto in tribunale.

“Insieme a Lewis, abbiamo riflettuto attentamente su come rispondere agli eventi avvenuti nel finale di stagione di Formula 1 siamo sempre stati guidati dal nostro amore per questo sport e crediamo che ogni competizione debba essere vinta con merito. Nella gara di domenica molti hanno sentito, noi compresi, che l’andamento degli eventi non fosse corretto. Il motivo per cui abbiamo protestato contro il risultato della gara di domenica è stato dovuto all’impatto avuto dalla Safety Car e dalle regole ad essa legate, applicate in un modo inedito che ha influenzato il risultato della gara, dopo che Lewis era stato in testa alla classifica e in corsa per la vittoria del titolo Mondiale”.

“Accogliamo con favore la decisione della FIA di istituire una commissione per analizzare a fondo ciò che è accaduto ad Abu Dhabi e per migliorare la solidità delle regole, della governance e del processo decisionale operante in Formula 1. Accogliamo inoltre con favore che abbiano invitato i team e i piloti a prendere parte. Riterremo la FIA responsabile di questo processo e con la presente ritiriamo il nostro ricorso”.

“A Max Verstappen e alla Red Bull Racing vorremmo esprimere il nostro sincero rispetto per i risultati ottenuti in questa stagione, avete reso questa lotta davvero epica. Max, ci congratuliamo con te e tutta la tua squadra. Non vediamo l’ora di tornare a confrontarci in pista la prossima stagione. Siamo davvero orgogliosi della nostra squadra, Lewis, sei il più grande pilota nella storia della Formula 1 e hai guidato con il cuore in ogni giro di questa incredibile stagione. Sei uno sportivo impeccabile dentro e fuori la pista e hai fornito una prestazione impeccabile.Valtteri, sei stato una parte così importante di questa squadra, vincendo cinque Campionati Costruttori in cinque stagioni. Grazie per il tuo straordinario contributo alla nostra storia del motorsport. Kiitos, Valtteri”.