Le auto preferite dagli italiani: la nuova 500 l’elettrica più venduta… ma la vecchia Panda

Quali sono le auto preferite dagli italiani? In un anno di mercato povero (1.475.393 le immatricolazioni di nuove vetture con un lieve incremento di 76.000 auto rispetto al 2020 +5,5%, ma con ben 460.000 auto perse rispetto al 2019 -24%) non ci sono state grandi sorprese.

Sotto il profilo delle alimentazioni, benzina e diesel chiudono l’anno rispettivamente al 29, 7% e al 22,6% di share. Il Gpl, con un recupero di quota,nel 2021 sale al 7,3% di rappresentatività, mentre il metano si ferma al 2,1% del totale. Le ibride nel mese rappresentano il 30,1% del mercato, chiudendo l’anno al 29%, con le “full” hybrid al 6,9% e le “mild” al 22,1%.

In forte crescita le vetture elettrificate: in dicembre le elettriche pure presentano una quota del 7% e le plug-in del 6,4%, nel totale anno chiudono in linea, con le elettriche al 4,6% e le plug-in al 4,7% del totale, con 136.854 vetture complessivamente immatricolate. L’elettrica più venduta in Italia è stata la Nuova 500 con 10.753 unità davanti a Smart Forttwo (6.162) e Renualt Twingo (5.822). Se vi chiedete quante Tesla sono state vendute in Italia eccovi accontentati: 5.047.

SEGMENTO A: FIAT PANDA, FIAT 500 E SUZUKI IGNIS

Nel segmento A, quello delle citycar, cresciuto dal 16,4 al 17,7% nel 2021 con 260.738 immatricolazioni la regina è sempre la Fiat Panda che con 112.298 unità è ancora e di gran lunga l’auto preferita dagli italiani. Panda batte Fiat 500 (44.819 esemplari) e Suzuki Ignis (14.679). Appena giù dal podio Toyota Aygo (13.714), Hyundai i10 (13.570), Kia Picanto (13.514), Volkswagen up! (10.773), Citroen C1 (8.520), Renault Twingo (7.999) e l’elettrica Smart Fortwo (6.167).

SEGMENTO B: LANCIA YPSILON, TOYOTA YARIS E CITROEN C3

Il segmento B, quello delle compatte, vale il 37,6% (554.992). La più venduta in Italia è stata la Lancia Ypsilon con 43.735 immatricolazioni, seguita da Toyota Yaris (32.634), Citroen C3 (31.003), Dacia Sandero (29.094), Ford Puma (28.556), Renault Captur (28.225), Renault Clio (25.737), Peugeot 2008 (25.505), Opel Corsa (25.024) e Volkswagen T-Cross (24.009).

SEGMENTO C: JEEP RENEGADE, FIAT 500X E JEEP COMPASS

Il segmento C, quello delle medie compatte, ma soprattutto di Suv e i crossover compatti vale il 29,3% del mercato con 433.016 immatricolazioni. La regina è la Jeep Renegade con 35.334 unità immatricolate, seguita da Fiat 500X (31.982), Jeep Compass (28.570), Volkswagen T-Roc (28.341), Dacia Duster (27.077), Peugeot 3008 (20.878), Fiat Tipo (16.568), Volkswagen Golf (15.076), Hyundai Tucson (14.789) e Toyota C-HR (12.790).

SEGMENTO D: VOLKSWAGEN TIGUAN, FORD KUGA E BMW X1

Il segmento D, quello delle medie-superiori con suv e Crossover a fare la parte del leone, vale il 13% del mercato con 193.952 vetture immatricolate. Il modello più venduto è stata la Volkswagen Tiguan con 16.063 unità davanti a Ford Kuga (13.654), Bmw X1, Audi Q3 (13.056), Toyota Rav4 (8.983), Alfa Romeo Stelvio (8.172), Mercedes Gla (7.919), Audi Q5 (6.554), Cupra Formentor (5.747) e Skoda Octavia (5.719).

SEGMENTO E: MERCEDES GLE, AUDI A6 E BMW SERIE 5

Il segmento E quello dei modelli di lusso, arriva al 2% del totale con 27.607 immatricolazioni. La più venduta è la Mercedes Gle con 3.161 immatricolazioni, davanti a Audi A6 (2.745), Bmw Serie 5 (2.195), Mercedes Gle Coupé (1.915), Bmw X5 (1.877), LR Range Rover Sport (1.685), Porsche Cayenne (1.500), Mercedes Classe E (1.429), Bmw X6 (1.391) e Audi Q8 (1.304).

SEGMENTO F: PORSCHE 911, PORSCHE TAYCAN E MASERATI GHIBLI

Il segmento F è quello delle sportive e delle ammiraglie. Numeri piccolissimi, lo 0,3% del totale delle vendite che significa 5.088 immatricolazioni. Regina l’imbattibile Porsche 911 con 1.218 unità immatricolate nel corso del 2021 davanti a Porsche Taycan (617) e la Maserati Ghibli (563). Poi Mercedes Classe S (400), Porsche Panamera (334), Ferrari F8 (204), Jaguar F-Type (187), Ferrari Roma (165), Lamborghini Urus (159) e Bmw Serie 8 (153).