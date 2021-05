Leclerc: “Colpa mia se la Ferrari non ha chiuso al quinto posto”

Leclec non cerca scuse. Si prende tutte le colpe per un weekend oscuro, senza guizzi. Solo colpa mia dice. E non si può che applaudire la sincerità di Charles.

“Colpa mia. Solo colpa mia se non siamo arrivati quinti. Non sono stato bravo in qualifica…”. Charles Leclerc non può essere contento del suo Gran premio del Portogallo. In gara non ha sbagliato nulla, ma ha chiuso dietro a Norris, lontanissimo dal vincitore.

“Sono abbastanza contento di come ho guidatro in gara, ma per colpa degli errori che ho fatto in qualifica non sono riuscito a prendermi il quinto posto. Con le gomme medie abbiamo avuto più problemi del previsto e dobbiamo capire perché”.

E’ lo stesso problema accusato da Sainz: “Quando ho montato le medie ho avuto subito graining e sottosterzo. Avevamo tentato l’undercut su Norris, ma una volta rientrato non ho potuto tenere il suo ritmo e poi sono scivolato indietro…”.