Portogallo, Hamilton batte Max. Ferrari un po’ opaca…

Il Portogallo è di Lewis Hamilton che precede Verstappen e si allontana in classifica in una gara in cui la Ferrari è rimasta lontana dalla lotta con Leclerc solo sesto, battuto da Norris.

Sorpasso e controsorpasso. Tutto nei primi cinque giri dopo la Safety Car provocata da Raikkonen. Hamilton e Verstappen se le sono date come due pugili all’inizio di un match. Poi hanno giocato a scacchi. E alla fine Hamilton ha preso il volo, suonandole anche al suo compagno di squadra che gli aveva soffiato la pole numero 100. Il terzo round del mondiale premia il sette volte campione che quest’anno però non potrà commettere errori nella sfida ravvicinata con il giovane pretendente al trono.

Hamilton ha cominciato in sordina. Ha lasciato sfogare Bottas e Verstappen che lo ha passato alla ripartenza, poi all’undicesimo giro ha passato Max e al ventesimo ha sverniciato all’esterno della prima curva Bottas ed è volato in testa… indisturbato… aveva davanti solo Perez che non si era ancora fermato e quando lo ha passato lo ha scambiato per un doppiato….

La lotta si è riaccesa solo alla fine per il punticino del giro veloce. Bottas e Verstappen hanno messo gomme nuove nei giri finali e Max si è portato a casa il punticino di consolazione, beffando Bottas che aveva appena realizzato il suo giro fucsia. Peccato che abbia passato i limiti della pista e poi quel giro gli sia stato cancellato, regalando il punticino a Bottas… Quest’anno in campionato così serrato anche i punti del giro veloce (e presto quelli della Qualy Race) potranno essere decisivi. E Max dovrà cominciare a fare attenzione ai limiti visto che le regole (sbagliate per me) sono queste.

Hamilton imprendibile. Concentrato, cattivo, spietato. La differenza ancora una volta l’ha fatta lui. Basta vedere dove è Bottas. Verstappen ci ha provato, ma oggi l’accoppiata Mercedes-Hamilton aveva qualcosa in più…

La gara della Ferrari non è stata certo memorabile dopo la fiammata iniziale di Sainz che era saltato davanti a Perez, addormentandosi però alla ripartenza dopo la Safety. Alla fine Leclerc ha chiuso al sesto posto dietro a Norris (a 55″781 dal vincitore) e Sainz è arrivato fuori dalla zona punti. Non una bella domenica. Dopo aver portato due auto a punti a Imola, la Ferrari qui ha visto in zona punti due Mercedes, due Red Bull, due McLaren e anche due Alpine… Sabato era stata la migliore degli altri. In gara proprio no… E Sainz ha pagato la partenza con gomme morbide, finendo addirittura dietro a Gasly…

Domenica tutti di nuovo in pisgta in Spagna…