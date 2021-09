Leclerc: “Ferrari difficile da guidare”

Per Charlrs Leclerc è stato un venerdì complicatissimo. Un problema al motore ha rallentato Leclerc per tutta la giornata e ha impedito alla Ferrari di puntare alla terza fila. Leclerc è rimasto anche dietro a Sainz di 48 millesimi…

“È veramente difficile guidare”

“Non è stato piacevole. Non andrò nel dettaglio su quello che ho sentito. Ma c’era qualche problema. Guarderemo per mettere a posto. Oggi non mi ha aiutato, ma è così”, ha spiegato Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1.

“Fare settimi e ottavi su una pista che sulla carta è difficile per noi, con i problemi che abbiamo avuto, non è malissimo. Speriamo in una buona gara sprint domani. Onestamente il problema che abbiamo avuto è qualcosa che ci è costato la possibile terza fila. Sicuramente mi sarebbe piaciuto essere in terza fila, ma oggi è andata così. Proveremo a risolvere il problema per domani”.

“Come sempre, non prenderemo troppi rischi. La McLaren è forte questo weekend. Dobbiamo portare punti a casa ed è quello che faremo”.