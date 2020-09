Leclerc: “Gara molto positiva”. Beh, non esageriamo…

Charles Leclerc ritrova il sorriso dopo la rabbia accumulata in qualifica. Ma un sesto posto è come una rondine, non può far primavera e dichiarare “E’ stata una gara molto positiva”, è un po’ eccessivo. Sesto e a più di un minuto dal vincitore. Postiva rispetto al Mugello o a Monza. Ma finiamola lì. Un piccolo passo avanti. Meglio definire così la domenica Rossa.

“Gara solida, abbiamo un fatto passo in avanti. Ora dobbiamo tenere i piedi per terra, ma la gara è stata molto positiva”. Charles Leclerc ai mocrofoni di Sky dopo il sesto posto in Russia, ritrova il buon umore.

“E’ stata una sorpresa per noi essere competitivi in gara – ha aggiunto – dobbiamo capire perché, ma è positivo. Siamo compettivi più di altre macchine, al Mugello è stato difficile. Abbiamo fatto un passo in avanti. Non potevamo provare la soft, era al limite. Fatta la strategia giusta, perso un po’ di tempo al pit-stop su Ricciardo. Comunque non si fa niente con i se e i ma. Aggiornamenti? La strada sembra giusta, è stato un piccolo aggiornamento e non siamo andati bene grazie a questo. Avremo un upgrade magiore in Germania, vedremo come andrà lì”.

Diverso l’umore di Vettel, finito fuori dai punti, doppiato. “Mi sono trovato in mezzo al traffico al via e non ho potuto fare molto. E’ stata una gara noiosa, di più non potevo fare. Avrei potuto fare l cambio gomme prima, ma non sarebbe cambiato molto. Con la macchina proprio non mi trovo e non solo perchè mi scappa il retrotreno..”.