Binotto: “Passo avanti #Ferrari. Che bravo #Leclerc!”

In casa Ferrari, finalmente vedono il bicchiere mezzo pieno. Senza esagerare un piccolo passo avanti c’è stato. In una stagione così maledetta anche un sesto posto a più di un minuto, è una bella notizia.

“Un passo avanti, almeno rispetto alle ultime gare, sia in termini di risultato che di competitività – commenta Mattia Binotto – Così si può sintetizzare il verdetto di questo fine settimana. Il sesto posto di Charles è arrivato al termine di una gara molto solida in cui ha tirato fuori il possibile dal pacchetto a disposizione: aggressiva nelle primissime battute e poi gestita con grande maturità per un pilota che deve ancora compiere 23 anni”

” Sebastian non è riuscito a finire in zona punti, rimanendo imbottigliato nel traffico nelle decisive fasi della partenza. Avevamo portato qui a Sochi alcuni piccoli aggiornamenti aerodinamici: niente di trascendentale in termini di prestazione ma un passo nella giusta direzione di sviluppo della vettura. In un campionato in cui i rapporti di forza a centro gruppo sono molto ravvicinati basta poco per progredire. Dobbiamo continuare in questa direzione ed è quello che faremo già dal prossimo appuntamento, fra due settimane al Nürburgring”.