Leclerc: “Sono fiero del lavoro della Ferrari”

La miglior Ferrari della stagione arriva a 65 secondi dal vincitore. Ci sarebbe poco da festeggiare per un quarto posto (e Vettel ancora doppiato), ma il momento è questo… Sentite Leclerc.

“Non avevamo messo in conto difficoltà così grosse nella prima parte di gara, anche perché la pioggia è arrivata proprio nel momento della partenza.Per questo ho faticato tantissimo”.

“Sono stato paziente e alla fine ha pagato, perché ho messo in temperatura le gomme sono riuscito a sorpassare e a tornare su. Forse però abbiamo perso un po’ di tempo all’inizio. Avevo il podio in mente fino a un certo punto, però poi alla fine Max era un po’ troppo veloce”.

“Confermo, questa è stata la Ferrari migliore della stagione. Abbiamo fatto una gara positiva per il team e anche per me. Sono contento che le cose siano andate così, ho avuto più fiducia ed è un bene, anche perché le ultime gare sono state difficili. Andavamo forte in qualifica, ma faticavamo in gara. Ci aspettavamo delle risposte e oggi le abbiamo avute, per questo sono molto contento e fiero del lavoro che il team sta facendo”.

“E’ molto incoraggiante vedere che la macchina va meglio, stiamo lavorando nella maniera giusta. I tifosi vogliono che la Ferrari porti una macchina nuova per tornare subito a lottare per la vittoria, ma questo non succederà. Abbiamo deciso di avere un approccio che prevede miglioramenti fatti passo dopo passo e questo sta funzionando. Dobbiamo continuare così, sono contento”.

Sebastian Vettel vede il bicchiere mezzo vuoto, ovviamente e non trova che la SF1000 sia migliorata più di tanto. Riconosce i meriti di Charles (leggi qui) e aggiunge che: “i miglioramenti sono probailmebnte dovuti al tipo di pista con grande carico aerodinamico. Io provo a spingere, ma tutte le volte che cerco il limite l’auto mi scappa…”

Binotto conferma che le due auto sono identiche…