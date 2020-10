La resa di Vettel: “Leclerc guida a un livello superiore”

La resa di Sebastian Vettel. Di fronte all’ennesima batosta subita dal suo compagno, Seb si arrende. Sentitelo anche se non è bello sentire un quattro volte campione del mondo arrendersi così… ma purtroppo non trova più il feeling con la Ferrari…

“Non c’è niente che possa fare al momento per pareggiare quanto sta facendo Charles. Sta guidando a un livello superiore. Io faccio tutto quello che posso. Nei giri che mi soddisfano siamo ancora troppo lenti. Cerco di estrarre il meglio dalla macchina e da me stesso. Non posso fare più di così”.

“Per tutto il weekend ho faticato con le Soft. Le Medium speravo potessero andare bene, perché con le Soft avevo troppo graining. Pensavo che le Medium andassero meglio. Ma nel secondo tentativo sono stato eliminato perché non sono riuscito a farle funzionare bene e sono stato eliminato”.

“Nel primo dei due tentativi fatti in Q2 la macchina era andata bene. Per questo ho scelto ancora le medium. Poi, però, nel secondo tentativo come ho detto non sono riuscito a farle funzionare. Inoltre ho avuto un bloccaggio in Curva 3. Non erano in temperatura”.

“Oggi per me non è stata una buona qualifica. Domani sarà una giornata differente. Domani partiremo indietro e sarà molto complicato. Le proveremo tutte per recuperare anche se il traffico sarà certamente un problema pur avendo una macchina più veloce di alcuni piloti che ho davanti. Sarò nel traffico tutto il tempo”.