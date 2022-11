Maserati sceglie Gunther e Mortara per la Formula E

Maserati, che si prepara al debutto nella nona stagione del Mondiale di Formula E, primo brand italiano a provarci, ha deciso i suoi piloti: Maximilian Günther e Edoardo Mortara.

Dal suo arrivo in Formula E nel 2017, Edo si è guadagnato il rispetto e il prestigio internazionale come uno dei piloti di punta della serie e, in tutta la sua carriera fino ad oggi, è passato da un successo all’altro.

Nella Stagione 7, l’italo-svizzero è diventato il primo Vice-Campione del Mondo di Formula E e ha gareggiato per il terzo posto nel contest per il titolo della Stagione 8, in un’annata competitiva contraddistinta da quattro vittorie di gara.

Con sei vittorie in totale e 13 podi, Edo continuerà ad accrescere il suo attuale successo con Maserati MSG Racing nella Stagione 9, la sua sesta con il team monegasco.

“Da quando sono entrato a far parte della squadra nella Stagione 4, questa è diventata per me come una casa e sono davvero felice di continuare il mio viaggio con un gruppo di persone che lavorano sodo e di talento nella Stagione 9 e oltre – ha detto l’italo svizzero Mortara -. Le ultime cinque stagioni sono state tra le migliori della mia carriera e dopo aver conquistato sei vittorie, 13 podi e un titolo di Vice Campione del Mondo, sono impaziente di costruire insieme il nostro successo nella Gen3. In quanto italo-svizzero, rappresentare il Brand Maserati nel suo ritorno al motorsport a livello internazionale sarà per me un grande onore. Non vedo l’ora di lavorare con Max, che ha già dimostrato di essere un pilota di Formula E molto promettente. In qualità di vice-campioni del mondo in carica, è un ottimo momento per entrare a far parte del squadra e sono sicuro che formeremo un team forte per affrontare insieme il campionato.”

Max Günther, il più giovane vincitore di una gara di Formula E, ha dimostrato crescita e potenziale continui nelle ultime quattro stagioni.

Il pilota tedesco è sceso sulla griglia di partenza delle competizioni full-electric nella Stagione 5, dopo una serie di risultati di rilievo nella categoria feeder di Formula Uno, Formula 2, e ha assaporato la vittoria nel suo 13° E-Prix.

A soli 25 anni e con già tre vittorie conseguite, Max rappresenta il futuro della Formula E ed – essendo uno dei talenti più promettenti nell’ambito del motorsport – si unirà al compagno di squadra Edo per creare una delle formazioni più competitive della Stagione 9.

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Maserati MSG Racing accanto a Edo, in vista della Stagione 9 – il commento di Gunther. Ho grande ammirazione per il team e per i risultati ottenuti nelle ultime stagioni: sono stati difficili da battere e meritano il loro attuale titolo di vice-campioni del mondo. Essere parte del ritorno del marchio Maserati nelle corse, in collaborazione con MSG Racing, è per me un grande onore e sono veramente impaziente di costruire qualcosa di straordinario insieme. Ho incontrato Edo per la prima volta nel 2016 e condividiamo valori simili quando si parla di corse: siamo entrambi particolarmente attenti ai dettagli e orientati al successo. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto dentro e fuori la pista, un rapporto basato sul rispetto reciproco. Credo che saremo una squadra formidabile e so che lavoreremo duramente per garantire il massimo delle prestazioni insieme al team. Non vedo l’ora di iniziare questo entusiasmante viaggio.”

Al via il 14 gennaio a Città del Messico