E Hamilton si dà al fuoristrada con il Grenadier

Sir Lewis Hamilton si è dato al fuoristrada e si è pure divertito. Potenza di uno sponsor che è ben più di un semplice sponsor: Ineos è infatti anche socio del team di Formula 1. Così Hamilton è stato uno dei primi a provare il Grenadier, l’auto progettata e voluta da Jim Ratcliffe.

“Mi sto veramente divertendo a guidare questa vettura”, ha detto Lewis. “Ed è anche comoda, considerando le notevoli pendenze che abbiamo affrontato… sono andato a tavoletta per gran parte del tracciato e il livello di aderenza mi ha davvero colpito positivamente”.

Jim Ratcliffe, Presidente di INEOS, si è goduto lo spettacolo in qualità di passeggero: “Il Grenadier è stato progettato per dare il massimo in fuoristrada, ma il comportamento su strada va oltre le aspettative. Posso affermare con certezza che fino a oggi nessuno ha spinto più di quanto abbia fatto Lewis.”

Il Grenadier ha completato gli 1,8 milioni di chilometri previsti per il collaudo e lo sviluppo nella Valle della Morte negli Stati Uniti, tra le dune in Medio Oriente, al Circolo Polare Artico e sul noto monte Schöckl in Austria.

INEOS Grenadier è un moderno 4X4 adatto a ogni ambiente, concepito, progettato e costruito secondo i più elevati standard a livello mondiale. Tutti i modelli sono dotati di telaio a longheroni a sezione scatolata, trazione integrale permanente, riduttore a due velocità e differenziale centrale bloccabile.

