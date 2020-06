Max bloccato alla frontiera: #RedBull pista senza #Verstappen

Le autorità inglesi sono state inflessibili. Max Verstappen non può entrare in Inghilterra se non si sottoppone a 14 giorni di qurantena, limite imposto a chiunque arrivo dall’estero… E così la Red Bull ha girato a Silverstone per il filming day solo con Albon…

Non potendo girare con una vecchia vettura per via del cambio del motore, la Red Bull ha deciso di sfruttare i pochi giri concessi per un filming day sulla pista di casa con la RB16, ovvero la monoposto con cui disputerà il Mondiale 2020. Unico limite i 100 km previsti dal regolamento.

Tutto senza Max: per partecipare al test, l’olandese avrebbe dovuto essere in Gran Bretagna da almeno due settimane, ed ha così deciso di rinunciare al test proseguendo nel programma di allenamento a Monte Carlo.

Verstappen sarà l’unico pilota tra i top team a non aver disputato alcun test prima del via ufficiale del Mondiale, viste le prove completate da Mercedes e Ferrari.

Così è sceso in pista come da programma Alexander Albon, e ad aspettarlo c’è stata una giornata di sole. Secondo motorsport la Red Bull sarebbe in pista con una power unit Honda modificata in alcune componenti (rispetto ai test invernali), un’evoluzione che sarà utilizzata per la prima fase del Mondiale 2020.

