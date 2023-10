Max intanto si prende la pole. Male le Ferrari

Max Verstappen comincia con il prendersi la pole. Tanto per non correre rischi lui si mette nella posizione migliore per la gara di domenica che potrebbe anche essere inutile ai fini della classifica del campionato.

Buffo per Max disputare le qualifiche per una gara che lo potrebbe vedere al via già aritmeticamente campione del mondo. Gli basteranno tre punti nella Sprint Race per festeggiare il suo terzo titolo di fila. Davvero difficile che non ci riesca anche se festeggiare senza un podio, senza vere bollicine, sarebbe un po’ strano.

“Io voglio vincere comunque anche domenica”, ha detto SuperMax.

Max ha dominato come sempre, prendendosi pure il lusso di sbagliare l’ultimo tentativo. ma tanto non gli serviva, era già imprendibile per tutti. Il resto lo hanno fatto i limiti della pista che hanno retrocesso Norris, secondo in pista, ma decimo poi nella classifica rivista.

Per la Ferrari è stato un brutto venerdì. Sainz è rimasto escluso già in Q2 dopo un errorino nel suo giro decisivo. Leclerc, invece, si è dovuto accontentare del sesto posto (poi diventato quinto per la retrocessione di Piastri) staccato di 0″646 dalla pole, Ma mentre Max sembrava girare sui binari, per lui è stata una lotta continua per tenere in pista la SF-23.

Per la Ferrari rischia di essere un weekend difficile, soprattutto nella caccia al secondo posto Costruttori perchè le Mercedes sembrano più in palla e le Mclaren (nonostante le cancellazioni dei tempi) pure. Non sarà semplice guadagnare ancora terreno. E questa volta il bottino raddoppia pure.