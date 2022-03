Pagelline arabe: Verstappen e Leclerc un 10 per due

Pagelline dall’Arabia Saudita una gara che qualcuno non avrebbe voluto disputare.

10 a Max e Charles. Duellanti fantastici per due gare di fila e senza mai eccedere nei colpi bassi. Non sappiamo fino a quando riusciranno a combattere senza picchiarsi, forse sarebbe pretendere troppo. Comunque sono la nuova faccia di una Formula1 che piace sempre di più.

9 al Checo Perez per quel giro in qualifica che – sono parole sue – non riuscirebbe a ripeterlo neppure se ci provasse mille volte. In gara poi lo ha fregato la Safety Car… non proprio fortunato.

8 a Carlos Sainz ancora sul podio anche se ancora dietro al compagno di squadra. Comincia a diventare una costatante, ma prima o poi verrà anche il suo momento non è un Barrichello.

7,5 a Kevin Magnussen. Lo avevano prepensionato due anni fa. Dalla naftalina è ricomparso un pilota che sta dando filo da torcere al povero Mick (voto 10 perchè avrebbe voluto correre).

7 a Russell che sembrava avere un’auto diversa da Hamilton. Lo ha battuto in qualifica e naturalmente in gara dove e’ stato il primo degli altri. Non si aspettava una Mercedes con tanti problemi ma probabilmente neppure di avere sei punti in più di Lewis dopo due gare.

6 a Esteban Ocon. Ha chiuso davanti ad Alonso con cui aveva sciaguratamente duellato nella prima parte di gara lasciando fuggire Russell. Ha pure 12 punti in più in campionato. Non se l’aspettavano in tanti,

5 a Lewis Hamilton. Da un combattente come lui non mi aspettavo la resa in qualifica. E’ sempre riuscito a inventarsi qualcosa negli anni. Questa volta ha abdicato. Poi in gara però ha lottato per un punticino. E’ tornato il Lewis che conosciamo, ma è la Mercedes che non è più l’auto che conoscevamo.

4 all’Alfa Romeo Sauber. Il solito pasticcio ai box con Zhou, un problema di raffreddamento con i povero Bottas. Morale zero punti con un’auto che quest’anno nei 10 dovrebbe finire spesso.

3,5 a Nicholas Latifi. Ancora lui, sempre lui. Incomprensibile l’errore che ha causato l’ingresso della Safety.

3 all’Aston Martin. Mamma mia. Con tutti i soldi che hanno continuano a fare figuracce. Chissà se Seb guarirà mai.

2 alla Mercedes. La squadra campione del mondo costruttori è in crisi. E’ il difficile è che i problemi sono tanti e non uno solo. Vediamo se da Barcellona tornerà protagonista.

1 all’Alpha Tauri. Doveva essere la quarta forza, davanti anche alla McLaren (voto 4) invece solo Gasly l’ha salvata dal disastro con una macchina ko ancora prima del via.

0 alla regia internazionale che ogni tanto staccava su battaglie assurde e ci faceva perdere il duello per la vittoria. Possibile che quando la Ferrari era indietro inquadravano solo la lotta di testa e ora che è in testa inquadrano le lotte nelle retrovie…