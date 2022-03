Binotto attacca la RedBull: ma 78 punti su 88 non sono male…

Mattia Binotto contento ma non del tutto. E fa bene perche questa non è una Ferrari che può accontentarsi. Sentitelo nel dopo gara

“La gara di oggi è stata decisa da qualche episodio. A me personalmente dispiace l’unsafe relase di Max su Carlos. Se Carlos non rallenta gli va addosso. I dati della telemetria sono evidenti secondo noi, abbiamo subito comunicato l’episodio alla Direzione Gara, ma non hanno ritenuto che ci fossero gli estremi per la penalizzazione”.

“Poi in occasione della ripartenza Perez non ha restituito la posizione a Sainz (proteggendo la seconda posizione di Verstappen, ndr). Sono tutti episodi che possono decidere la gara. Detto questo è stata una gara spettacolare. Hanno guidato tutti molto bene”

“Dispiace, ma su 88 punti in due gare ne abbiamo portati a casa 78. Per poco non facevamo la pole ieri, poi abbiamo ottenuto il secondo e terzo posto in gara con giro veloce. 78 punti su 88. Tanta roba anche la Red Bull, vanno veramente forte”

“Max ha fatto una bellissima gara. La ripartenza dopo la Virtual Safety Car non ci ha premiato. Avevamo guadagnato due secondi, che ci permettevano di essere un po’ più a nostro agio nella gestione della testa della corsa. Invece dopo la ripartenza ci siamo trovati Verstappen attaccato al nostro cambio”.