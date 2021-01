Quattro ragazze per la Ferrari: scatta la selezione

Quattro ragazze per una Ferrari. La sfida questa volta può cominciare e alla fine avremo il nome della prima ragazza ammessa alla Fda ferrarista. Le brasiliane Julia Ayoub (15 anni) e Antonella Bassani (14), la francese Doriane Pin (16) e Maya Weug (16), olandese nata in Spagna da madre belga e papà olandese, sono pronte a darsi battaglia per conquistarsi un posto nella Ferrari Driver Academy

Il programma FIA Girls on Track – Rising Stars giunge all’attesa sfida finale dopo la sospensione subita lo scorso novembre e la Ferrari Driver Academy (FDA) è nuovamente pronta a dare il proprio contributo all’iniziativa voluta dalla FIA Women in Motorsport Commission che ha come obiettivo promuovere l’automobilismo femminile e supportare le ragazze di maggior talento di età compresa fra i 12 e i 16 anni nel loro percorso verso una carriera da pilota professionista.

Sono dunque tornate a Maranello le quattro finaliste, selezionate dagli esperti FIA al termine di un processo in quattro fasi svoltosi prevalentemente al Circuit Paul Ricard, in Francia. La positività al Covid-19 di una delle ragazze aveva costretto a sospendere il programma ma ora le brasiliane Julia Ayoub (15 anni) e Antonella Bassani (14), la francese Doriane Pin (16) e Maya Weug (16), olandese nata in Spagna da madre belga e papà olandese, sono pronte a dare il massimo per conquistarsi un posto nella Ferrari Driver Academy.

A Maranello le ragazze saranno protagoniste di alcune giornate di valutazione, nelle quali avranno modo di capire cosa significhi essere allievi dell’Academy. Del programma fanno parte test fisici, prove attitudinali, alcune sessioni di guida al simulatore, attività di comunicazione e anche una serie di lezioni dedicate ai regolamenti sportivi e alla condotta da tenere in pista. Giovedì e venerdì avrà luogo la parte più attesa e importante della selezione, con le ragazze impegnate sul circuito di Fiorano al volante di una vettura di Formula 4 equipaggiata con gomme Pirelli identiche a quelle impiegate nel campionato italiano.

Il camp in Ferrari si concluderà venerdì pomeriggio: a quel punto le ragazze saranno congedate e, nei giorni seguenti, una commissione di tecnici si riunirà per analizzare nel dettaglio tutti i dati raccolti, tanto in pista che nelle varie attività off-track. Verrà quindi fatta la scelta conclusiva e sarà definito chi sarà la più meritevole di diventare la prima allieva della storia della Ferrari Driver Academy.