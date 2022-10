Sainz si pende la pole davanti a Max a Austin. Leclerc penalizzato: partirà 12°

Super Carlos Sainz. Si prende la pole ad Austin senza aspettare la penalità che retrocede Leclerc di 10 posizioni. Lo spagnolo rifila 0”065 a Sainz e 0”092 a Max. Terza pole stagionale per Sainz che adesso dovrà cercare di restare davanti anche in gara, quando di solito la Red Bull mette tutti a tacere.

Leclerc perde 10 posizioni sullo schieramento (cambio endotermico e turbo) mentre Zhou, Alonso e Perez ne perdono solo 5. Voleva il miglior tempo, voleva stare davanti a tutti, invece alla fine Carlos lo ha battuto prendendosi la prima pole ferrarista ad Austin, la dodicesima pole stagionale del Cavallino (eguagliato il record del 2004).

“La Red Bull è favorita, ma farò di tutto per battere Max anche in gara”, ha detto Sainz che spera di conservare la posizione alla domenica. Ma obiettivamente non sarà semplice perché la Red Bull in gara ha sempre qualcosa in più nel consumo delle gomme.

Leclerc partirà dodicesimo in una gara dove ha sempre vinto chi partiva dalla prima fila. “L’ultimo giro non è stato il mio migliore. Oggi Sainz ha fatto meglio”.

Per la Red Bull sono state qualifiche particolari. Con il dolore nel cuore per la notizia, attesa ma mai abbastanza, della morte di Maneschitz, il signor Red Bull https://topspeedblog.it/addio-a-mateschitz-il-signor-red-bull/ andatosene poco prima dopo una malattia che durava ormai da mesi. “Cercheremo di onorarlo in gara” ha promesso Max pensando al fondatore.