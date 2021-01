Sir Lewis Hamilton firma altri due anni con Mercedes per superare Schumi

Sir Lewis Hamilton ha firmato per altre due stagioni con la Mercedes. L’annuncio arriva nel primo lunedì dell’anno. Non sorprende anche se restava una minima incertezza sulla durata del contratto.

Sir Lewis ha deciso di firmare un biennale, di arrivare in Mercedes nella nuova era della Formula1 che comincerà con la rivoluzione regolamentare del 2022. Non si accontenta di aver raggiunto Schumacher a quota 7 mondiali, vuole prima approfittare del congelamento dei regolamenti 2021 per superare il mito e poi provare la fuga.

“Quando mi sono seduto a discutere del rinnovo con Toto non ho mai avuto dubbi su come sarebbe andata a finire. La Mercedes ormai è la mia famiglia da quando ho deciso di correre con loro nel 2013”, ha fatto sapere mentre c’era in giro già chi ipotizzava scenari inimmaginabili con la Mercedes disposta a schierare Bottas e Russel se non si fosse sbrigato.

In realtà era tutto già apparecchiato da tempo. L’accordo sui 40 milioni di euro stagionali già trovato, come tutti i bonus accessori tra i quali l’ultima Supercar la ProjectOne che monta il motore della Formula1. Ma Lewis poi che sui soldi ha puntato sul progetto Mercedes di accogliere in squadra le minoranze poco rappresentate in Formula1 nelle prossime stagioni.

Dal punto di vista sportivo è un segnale forte per la concorrenza: Hamilton che resta altri due anni significa che ha ancora voglia di vincere e di mettersi in gioco contro una pattuglia di avversari giovani e sempre più agguerriti. L’armatura che gli fornisce la Mercedes lo lascia abbastanza tranquillo…

“Questa estensione del contratto è stata fondamentalmente una formalità da quando io e Toto ci siamo seduti durante l’inverno, quindi è bene mettere nero su bianco, annunciarlo e poi andare avanti come al solito “.

“Faccio parte della famiglia delle corse Mercedes da 20 anni e non sono mai stato più felice all’interno di una squadra di quanto lo sia adesso”.

“Siamo sulla stessa lunghezza d’onda sia in pista che fuori – e non vedo l’ora di vincere di più in futuro e di dare ancora più luce sulla stella a tre punte. Sono molto fiducioso che la Mercedes sia il posto giusto dove lavorare nei prossimi anni. “

“Anche se abbiamo riscosso così tanto successo insieme dal 2013, Mercedes è più affamata che mai: dal dottor Zetsche e dai membri del consiglio di Daimler, attraverso Toto e la direzione del team, a ogni singola persona che incontro nei corridoi di Brixworth e Brackley. “

“La passione competitiva che arde luminosa dentro di me è condivisa da ogni singolo membro di questo gruppo – inseguendo sempre il prossimo miglioramento e scavando ancora più a fondo per essere sicuri di uscire al top. Non vedo l’ora di vedere cosa possiamo ottenere insieme in le prossime due stagioni e mezzo “.

“Abbiamo firmato i documenti finali questa settimana e non volevamo far aspettare più a lungo la gente! – ha aggiunto Toto Wolff – Non c’è molto su Lewis come pilota di Formula Uno che non sia già stato detto: è uno dei grandi di tutti i tempi e il suo curriculum parla da solo “.

“Ma quello che mi piace di più di lavorare con lui è conoscere l’uomo dentro il casco da corsa: la sua incessante spinta al miglioramento personale, la sua intelligenza emotiva come membro del team e la sua lealtà verso coloro che lo circondano”.

“La Mercedes è diventata la casa di Lewis in Formula 1 e la sua storia è legata per sempre all’argento e al verde della Mercedes-AMG Petronas. Sono molto fiducioso che abbiamo ancora alcuni incredibili capitoli della nostra storia insieme”.