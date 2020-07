Todt su Schumi: “Spero che il mondo possa vederlo di nuovo”

Su Michael Schumacher ogni tanto escono notizie prive di fondamento. Ma se a parlare è Jean Todt, di solito riservatissimo e uno dei pochi ad avere accesso al campione, le sue frasi vanno prese in considerazione. Ecco che cosa ha dichiarato al Daily Mail:

“Ho visto Michael la scorsa settimana. Sta combattendo. Spero che il mondo possa vederlo di nuovo. Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando”.

“So che Lewis può battere il record di Michael come il pilota più titolato della storia. Tutti gli ingredienti sono lì con lui alla Mercedes per farlo e onestamente non mi dispiace. Ricordo che nel 2000 ero sul podio a Suzuka con Michael dopo aver vinto il suo primo titolo con la Ferrari e gli ho detto che le nostre vite non sarebbero più state le stesse. Avevamo raggiunto tutto ciò che volevamo. Dopo un incidente come quello che Michael ha avuto, importa se Lewis ha vinto di più?”.

