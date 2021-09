Tra Hamilton e Verstappen questa volta ha più colpe Max…

Hamilton e Verstappen cone Senna e Prost. Anzi peggio di Senna e Prost. Dopo il cras di Silverstone ecco quello di Monza. Non c’è spazio per tutti e due. Non c’è spazio in testa al campionato e ovviamente alla prima variante di Monza.

Grazie all’halo siamo qui a parlarne a discuterne, a sentire le ragioni delle due fazioni. La Red Bull di Verstappen è finita sulla Mercedes di Hamilton. Le immagini rallentate saranno la copertina di questo campionato. Sono il miglior spot per la sicurezza delle monoposto di oggi, ma anche il miglior spot per il testosterone messo in campo dai due litiganti.

Quando Hamilton ritorna in pista dopo il pit stop al 26° giro, vede lì accanto sul rettilineo Max a cui la Red Bull aveva fatto perdere un sacco di tempo al pit stop tre giri primi. Arrivano appaiati alla prima variante. Non molla nessuno dei due come a Silverstone. Hamilton è all’interno e protegge la posizione, Verstappen è all’esterno, salta sul cordolo, perde il controllo della sua monopposto che sia alza in volo e va ad atterrare sulla Mercedes.

Le due balene restano spiaggiate sulla sabbia all’esterno della prima variante. Max esce dalla sua auto e se ne va senza andare neppure a guardare Lewis. Non bellissimo…

La loro gara finisce qui. Dopo l’antipasto di Imola, il crash di Silverstone ecco quello di Monza. Se continuano così rischiano di farsi del male.

Di chi è la colpa? Il concorso di colpe è previsto, ma non sufficiente per spiegare quanto è successo. A parere mio la colpa questa volta è di Max… In quella situazione doveva tagliare la variante, evitare il contatto. Non era davanti, non poteva pretendere che Lewis alzasse il piede e gli dicesse prego si accomodi…