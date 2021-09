Doppietta McLaren a casa nostra… Ricciardo davanti a Norris… Ferrari fuori dal podio

A casa nostra hanno vinto loro, gli inglesi. Doppietta McLaren a Monza. Uno due di Ricciardo e Norris. Nove anni dopo l’ultima vittoria (Brasile 2012 con Button) e da 11 dall’ultima doppietta (Hamilton, Button in Canada 2010), ecco il trionfo italiano con Jacobs a saventolare la bandiera a scacchi e lo spumante Ferrari nella scarpa di Daniel…

Ricciardo è stato magistrale al via quando è saltato davanti a Verstappen. Lì ha ipotecato la vittoria che sarebbe potuta arrivare anche senza il crash di Hamilton e Verstappen (vedi qui…) visto che Max aveva perduto secondi preziosi al pit stop. Norris ad un certyo punto ci ha provato, ha chiesto di passare perchè aveva un ritmo migliore, ma il team ha lasciato che le cose andassero così permettendo a Ricciardo di festeggiare una vittoria davvero super, nata dopo la buona prestazione nella Sprint Race. Vincere quando tutta l’attenzione è sul tuo giovane compagno di squadra, non era facile. “Ho fatto finta di andare piano tutto l’anno per poi sorprendervi tutti – scherza- a dire la verità dopo a pausa ho cominciato ad andare meglio”.

Dietro alle due McLaren si è infilato Bottas che partiva dal fondo ed è l’uomo che ha fatto più sorpassi di tutti. Ad un certo punto sembrava potesse vincere lui. Invece le McLaren non hanno mollato nulla…

Le Ferrari hanno chiuso al quarto posto con Leclerc e al sesto con Sainz. In mezzo a loro Perez che ha pagato 5 secondi di penalità per non aver restituito la posizone a Charles dopo un taglio. Di più la Ferrari non poteva fare. Certo brucia nel giorno in cui al box c’è il presidente Elkann e debutta il nuovo amministratore delegato Benedetto Vigna, assistere a una doppietta McLaren. Quando non vincono Mercedes o Red Bull dovrebbe vincere una Ferrari. Invece il motore di Maranello paga ancora dazio nei confronti del Mercedes (che oggi equipaggi anche la McLaren).