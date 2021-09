Hamilton: “Max è stato opportunista”. Verstappen: “Doveva lasciarmi curvare”

Hamilton accusa Verstappen. Verstappen accusa Hamilton. Non c’erano dubbi. Ognuno crede di avere ragione e lo dice apertamente. Non c’era rabbia da parte di nessuno dei due. Ora aspettiamo di capire che diranno i commissari. Io sarei per l’incidente di gara nonostante la maggior responsabilità di Max.

“Gli ho lasciato lo spazio all’esterno della curva uno e due, probabilmente in quel punto ha perso il controllo, ed è stato lì che mi è volato sopra la testa – ha detto Lewis -. È stato un gesto opportunistico da parte sua, sapeva benissimo che ci saremmo scontrati, ma ha tenuto giù ugualmente il piede continuando a spingere. Devo ringraziare l’Halo…”.

“Sapevamo che mi sarei trovato vicino in curva, Hamilton mi ha spinto in frenata, ho sterzato, ma mi ha sempre spinto sempre più verso l’esterno. Non c’era più margine per fare la curva, mi ha spinto contro il cordolo ed è li che ci siamo toccati. Un peccato, ma c’era bisogno di più collaborazione da parte sua per fare la curva. Da parte mia credo di essere stato corretto, ho cercato di affiancarlo, ma va bene così. Sono le corse e sono cose che capitano, non sono arrabbiato”, ha replicato Max.