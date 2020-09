Vettel: “Grazie a Dio non sono rimasto senza freni in un’altra curva”

L’ultima Monza da ferrarista di Sebastian Vettel è finita nel peggiore dei modi. Fuori al Q1 il sabato, fuori per primo la dimenica. E’ rimasto senza freni in una delle piste più veloci del mondiale… fate un po’ voi

“Non so da dove sia nato il guaio ai freni o perché si sia verificato. Era chiaro, ero senza freni. Posso dire: ‘Grazie a Dio per essere stato senza freni alla prima curva, perché se questo problema si fosse verificato all’ultima, non so se sarebbe andata così bene'”.

“Non sono sicuro di quale fosse il problema. Non ho visto niente. Chiaramente mi sono dovuto ritirare. Sapevamo da diversi giri che qualcosa non stava andando bene sulla macchina. Non è la prima gara che facciamo nel traffico. Essere in quelle posizioni rende difficile raffreddare i freni. Ma qualcosa deve essere andata male all’inizio”.

“Le sensazioni sono sempre le stese. Non so davvero cosa fare al momento. Pensi: ‘Non può andare peggio, ma quest’anno potrà sempre andare peggio’. Non vorrei dire che è frustrante, ma fa schifo. Non ho scelta, ma cercherò di andare avanti, ma al momento il fattore divertimento, di fatto, non esiste”.