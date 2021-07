Addio Reutemann tormentato e tormentoso. Uno dei ferraristi più affascinanti

Carlos Reutemann, 76 anni, ex pilota della Ferrari è morto in Argentina. A dare la notizia della scomparsa di Lole è stata la figlia Cora su Twitter.

Le condizioni di Carlos sono peggiorate nelle ultime ore dopo aver accusato altre emoraggie mentre si trovava ricoverato in terapia intensivo a Santa Fe. In carriera aveva disputato 146 GP, vincendone 6 e cogliendo 6 pole position. Il mondo della F1 è in lutto per il pilota che Enzo Ferrari aveva definito “tormentato e tormentoso”.

Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor🙏🏻 pic.twitter.com/84wo3WgfTg — Cora Reutemann (@CoraReutemann) July 7, 2021

Enzo Ferrari, lo raccontava così nel suo Piloti che gente: “Capace di risolvere situazioni difficili, supplendo anche a occasionali deficienze meccaniche, ma incline a sciupare per emotività congenita risultati acquisibili in partenza. Ci ha lasciato, in questo emulando Fangio, per ottenere la macchina che valutava vincente per il ’79 e con la quale contava molto di conquistare il titolo mondiale”.