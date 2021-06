Alfa Romeo festeggia i 111 anni: quanti dubbi sulla Formula 1

Alfa Romeo festeggia il 111esimo compleanno consegnando al Museoi di Arese le prime GTA e GTAm. una festa per i clienti della casa che mandano i loro auguri in video da ogni patte del mondo. ma anche l’occasione per sentire Jean Philippe Imparato, il nuovo Ceo di Alfa Romeo in arrivo dal gruppo Psa. un grande appassionato di Italia. Un grande appassionato di Alfa Romeo. L’uomo giusto per il rilancio di un marchio così amato.

Tonale arriverà a giugno 2022 e sarà presentata in Itaia. sarà elettrificata e come promette Imparato dovrà essere una macchina perfetta. Imparato non fa numeri, ma assicura che Alfa dovrà produrre profitti perchè nel gruppo Stelantis nessuno potrà permettersi di non guadaganre, tanto meno un bran premium come Alfa.

E proprio al profitto si lega il futuro di Alfa in Formula 1. “Sono interessato alla Formula 1 e anche molto appassionato a un campionato che non dimentichiamo è già elettrificato da parecchi anni. Quello che conta però è il ritorbno degli investimenti. Non ho detto che la Formula 1 costa troppo, ma deve supportare il marchio”. Tradotto in parole povere: a Imparato la Formula 1 piace, ad Alfa Romeo la Formula 1 serve, ma costa troppo per quanto vale oggi Alfa Romeo che da gennaio a maggio ha venduto in Europa meno di 10 mila auto (9.789 per la precisione), vale a dire duemila al mese. Troppo poche per spendere milioni di euro in Formula 1. Imparato proporrà a Sauber di contnuare riducendo lo sforzo finanziario. A quel punto si vedrà se Sauber accetterà o cederà alla corte che De Meo sta facendo al team per raddoppiare la fornituta di motori Renault. Intanto in Stiria Alfa romeo avrà un logo speciale per celebrare i 111 anni.

Quando, il 24 giugno 1910, nasceva A.L.F.A., le auto erano rosse. Qualche anno prima, infatti, era stato assegnato all’Italia questo colore per le automobili da corsa. Da allora il rosso è diventato parte integrante del DNA Alfa Romeo. E oggi, nel giorno del 111° anniversario del Marchio, il Museo si tinge idealmente di rosso per accogliere i tanti appassionati che, come ogni anno, arriveranno ad Arese per festeggiare. Rossa è la parata di Alfa Romeo di privati che alle 10 di questa mattina ha aperto una quattro giorni di eventi che proseguirà fino al 27 giugno. Rosso è il dress code per i visitatori, così come le mascherine distribuite gratuitamente all’ingresso, per vivere in sicurezza queste giornate speciali. Rosso è uno speciale allestimento temporaneo all’interno del Museo, che fino a domenica racconterà le infinite sfumature e interpretazioni di questo colore, esponendo in una suggestiva carrellata esemplari di diverse epoche e caratteristiche: dalle vetture verniciate a mano con il pennello sul campo di gara fino alle tecnologiche vernici degli anni recenti, dai toni aranciati del rosso Italia ai toni scuri del rosso Proteo, oltre naturalmente al Rosso Alfa, codificato con la sigla AR 501.