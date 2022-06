Alfa Romeo Sauber festeggia la Tonale con il tricolore sulla carrozzeria

L’Alfa Romeo Sauber mette il tricolore. Nel weekend in cui Tonale esordisce in tutti gli showroom europei con una colossale operazione porte aperte, il team che porta il logo Alfa Romeo sul vestito, cambia colori per il Gran premio di Baku.

Realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo, la livrea rende omaggio a Tonale, la prima C-SUV elettrificata del marchio, che segna la metamorfosi del brand verso una nuova era della connettività e dell’elettrificazione, pur mantenendo intatto l’inimitabile DNA di nobile sportività italiana dal 1910 che l’ha reso un’icona a livello globale.

Il solito capolavoro del marketing Alfa da sempre vivace e attivissimo attorno all’avventura in F1. Chissà che a Baku Bottas non porti a casa altri punti. In Azerbaigian ha vinto nel 2019.

Protagonista della nuova estetica è l’engine cover che è stato completamente rivisitato cromaticamente: il tradizionale rosso, infatti, è stato sostituito da un verde audace e dal forte retaggio storico, che richiama la famosa tinta Verde Montreal e che, insieme al Blu Misano, rappresenta il colore di lancio di Alfa Romeo Tonale.

Il verde ricopre la zona del motore con un taglio diagonale che conferisce dinamicità al corpo vettura. Qui trovano posto la storica scritta Alfa Romeo – un richiamo agli inizi del XX secolo, quando faceva la sua comparsa sulle vetture da corsa del marchio – e, poco sotto, la scritta Tonale, il modello che proietta Alfa Romeo nel futuro.

Una linea bianca parte dall’alto dell’engine cover, scende verso il basso e si proietta in avanti, generando, al di sotto di essa, l’inequivocabile “firma luminosa” dei proiettori anteriori di Alfa Romeo Tonale, reinterpretazione moderna del concetto “3+3” di modelli iconici, come la SZ Zagato o del concept Proteo. E lo stesso stilema diventa un accattivante pattern dell’intera zona verde. E nella parte alta, appoggiandosi alla diagonale di incontro tra il verde ed il bianco, svetta il simbolo leggendario del “Quadrifoglio”.

Il nuovo verde diventa così complementare con i colori di base, bianco e rosso, della livrea ufficiale della monoposto C42, creando uno spettacolare tricolore che i piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu faranno ammirare sul circuito cittadino di Baku, sede dell’ottava gara del mondiale di Formula Uno. Si tratta quindi di un autentico tributo al Made in Italy Alfa Romeo, che accende i cuori degli appassionati in tutto il mondo. D’altronde Alfa Romeo ha nella passione, un valore fondante della propria storia: basti dire che nel 1950 fu la prima casa automobilistica ad aggiudicarsi il primo campionato del mondo di Formula Uno.

La nuova livrea della monoposto dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN sottolinea anche il forte legame tra Alfa Romeo e Sauber, una collaborazione intensa che punta a sfruttare al meglio il know-how della Formula Uno e a sviluppare nuovi asset strategici. Del resto, la F1 è il laboratorio del cambiamento per eccellenza, pionieristica nella strategia dell’ibrido, all’avanguardia nella gestione dei big data, dell’intelligenza artificiale e nello sviluppo di software di ultima generazione, territori strategici per un marchio come Alfa Romeo che fa dell’eccellenza tecnologica e della qualità premium una priorità assoluta. E la Tonale non fa certo eccezione, portando ai massimi livelli cinque capisaldi progettuali: design inconfondibilmente italiano, tecnologia e connettività da primato, elettrificazione di ultima generazione, impareggiabile dinamica di guida e centralità del guidatore.

Per svelare la livrea tricolore che celebra il debutto commerciale di Tonale, Alfa Romeo sceglie un modo innovativo e immediatamente accessibile: JigSpace, la prima piattaforma al mondo aperta e generata dagli utenti con App Clips e webAR. L’innovativo software è in grado di offrire a tutti gli appassionati una visione interattiva 3D della monoposto C42. JigSpace permette alla “tribù” Alfa Romeo di immergersi nel mondo della Formula 1 attraverso un semplice link con codice QR, e di entrare in contatto con le potenzialità del metaverso in un’esperienza immersiva 3D.

Attraverso il codice QR o il link è possibile scoprire la nuova livrea della C42 con un’esperienza 3D coinvolgente.