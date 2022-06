Binotto alla BBC: “Non pensiamo al campionato”. No, non dica così per favore

Mattia Binotto ha rilasciato una lunga intervista alla BBC che qualcuno ha interpretato come una resa nella lotta per il titolo. Parol giuste a inizio stagione. Meno ora: perchè nel titiolo bidsogna crederci.

“Essere competitivi è una cosa, diventare campioni del mondo è un compito di un altro livello. Ci proviamo perché siamo ambiziosi, ma ci vorrà tempo. Vogliamo crescere a ogni gara e quindi non guardiamo la classifica”, ha detto Mattia, ribadendo che:

“Ci siamo prefissati come obiettivo per il 2022 quello di tornare competitivi. Il nostro obiettivo è questo, non vincere il campionato. Sarebbe completamente sbagliato trasformarlo in `cerchiamo di vincere il Mondiale perché siamo competitivi´. Essere competitivi è una cosa, diventare campioni del mondo è un compito di un altro livello”.

Parole sensate se dette a inizio stagione. Ma oggi con la Ferrari che ha dimostrato di essere competitiva la Scuderia deve pensare solo a vincere il Mondiale. Non può più partecipare solo per vincere qualche tappa. Deve lottare per il campionato. Non dovesse succedere, nonostante la ritrovata competitività (e quest’obbiettivo è sdtato raggiunto subito), ci sarebbe da essere delusi. Adesso che Leclerc e’ a soli 9 punti da Max con due vittorie che avrebbero potuto comodamente già essere quattro, non ha senso dire “Non stiamo guardando la classifica”.

A meno che…

“Dire questo forse toglie un po’ di pressione alla squadra, ma penso anche che sarebbe sbagliato a livello di gestione cambiare gli obiettivi iniziali senza dubbio vogliamo provare ad aprire un ciclo, diventare campioni del mondo, e non solo una volta, provando a confermarci. Ma penso ci vorrà del tempo. La nostra mentalità è quella di migliorare come squadra per essere in grado di vincere il campionato”.