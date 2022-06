Anche a Baku davanti c’è la Ferrari con Leclerc. Ma conta la domenica…

Le sensazioni sono buone, dicono dal box ferrarista a Baku. Sembra la storia già vista nelle ultime gare. Quella che dopo le illusioni del venerdì e del sabato non raccontavano poi un lieto fine.

Charles ha chiuso davanti la FP2, poi ha collezionato una serie di crono molto interessanti in assetto gara. La Ferrari c’è anche a Baku, dove però c’è anche la Red Bull con Perez che in entrambe le sessioni del venerdì è stato davanti a Max (addirittura il più veloce in FP1). Sarà ancora duello, sarà ancora battaglia. L’ala nuova più scarica, portata dalla Ferrari funziona. Ci mancherebbe altro. E’ il classico intervento per le piste più veloci (quello che a Miami era stato scartato). ma la cosa importante è che sembra non ne patiscano le gomme. Questo conta di più.

A far tremare i ferraristi solo un messaggio radio di Charles a pochi minuti dalla fine. Un fantomatico problema di motore, risoltosi subito senza neppure fermarsi ai box. Ma ormai Charles comincia a vedere un po’ di fantasmi. Va capito.

La Ferrari sembra aver trovato immediatamente l’assetto giusto a Baku, una pista mista, difficile, tanto che la Red Bull ha scaricato al massimo e lo stesso Max in mattinata ha perso la vettura finendo in testa a coda.

Sul lunghissimo rettilineo di questa folle pista cittadina è tornato d’attualità anche il purpoising , fastidiosissimo su un rettilineo dove di passano i 320 orari.

L’uomo del venerdì è Fernando Alonso, il primo degli altri, si diverte come un matto, ed è stato il più veloce del resto del mondo. Di smettere lui proprio non ha voglia.