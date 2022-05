Audi e Porsche ufficialmente in Formula 1. Lo annuncia l’a.d. di Volkswagen

L’annuncio lo ha fato Herbert Diess, amministratore delegato della Volkswagen. “I marchi Audi e Porsche hanno deciso di entrare in Formula 1″, lo ha riportato la Reuters, rilanciando quella che è la prima dichiarazione ufficiale della dirigenza tedesca.

Parlando in un video su YouTube, Diess ha fornito i primi dettagli sul lavoro che le due Case stanno portando avanti: “I preparativi della Porsche per il debutto sono un po’ più concreti”. Porsche e Audi puntano a un debutto nel 2026, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti sui motori su cui la F1 commission sta ancora lavorando.

Le nuove regole, scritte anche per favorire l’ingresso di nuovi motoristi preedono un maggior uso di carburanti sostenibili e un intervento massiccio sulla parte ibrida che oggi contribuisce per un totale di 120 kW/163 CV alla potenza di sistema, ma con l’entrata in vigore del nuovo regolamento dovrebbe arrivare al 50% del totale.

Quello che resta ancora da chiarire, dopo le parole di Diess, sono le modalità con cui i due marchi premium del colosso tedesco intendano realizzare l’ngresso in F1: stando alle indiscrezioni Porsche potrebbe diventare il nuovo motorista della Red Bull (che fino al 2025 gestirà in maniera autonoma le power unit Honda, dopo l’uscita di scena dei giapponesi alla fine della scorsa stagione) mentre Audi avrebbe pronta un’offerta per entrare nel capitale della McLaren (500 milioni di euro, secondo Reuters).