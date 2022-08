Audi in Formula 1 dal 2026 con un motore made in Germany. Un attacco a Mercedes

Non era più un segreto, ma ora è ufficiale. Audi entra in Formula 1 dal 2026 con una power unit appositamente sviluppata nel suo reparto corse. Il progetto avrà come centro nevralgico il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg, nei pressi di Ingolstadt.

“È la prima volta da più dieci anni che un propulsore di Formula 1 viene realizzato in Germania”, dicono gli uomini Audi, cominciando a punzecchiare i grandi rivali della Mercedes. Ancora non viene svelato il team a cui Audi fornirà i propulsori (“Ve lo faremo sapere presto”) ma i rumors sono i soliti: Audi sta seguendo l’acquisto del 75% di Sauber.

Markus Duesmann, CEO Audi, e il responsabile tecnico Oliver Hoffmann, hanno raccontato a Spa di esser stati convinti a entrare in F1 dalla possibilità di sviluppare il powertrain elettrico e l’e-fuel. Adam Becker sarà il CEO della struttura che si dedicherà alla F1, mentre il team partner verrà annunciato in seguito.

Dopo aver vinto a Le Mans e in Formula E, aver lanciato la sfida elettrica alla Dakar, Audi ha deciso di effettuare il grande salto in una Formula 1 che con le nuove regole continua ad attirare Costruttori. “Entrerà anche Porsche, ma loro faranno tutto in Inghilterra, il nostro motore invece verrà dalla Germania”.

“Posso annunciare ufficialmente che saremo presenti in Formula 1 nel 2026 realizzando una nostra power unit – ha dichiarato l’amministratore delegato Audi, Markus Duesmann – il Motorsport è nel DNA di Audi, basti pensare a Le Mans, al DTM, alla Formula E, e vogliamo continuare questa storia di successi. Le nuove regole sui motori ci hanno offerto un’ottima possibilità che abbiamo colto, dovremo allestire un reparto corse con gli standard Formula 1, ma abbiamo una buona base di partenza anche se il tempo per farlo non e’ poi troppo”

“La Formula 1 è il passaggio naturale – ha spiegato il responsabile del dipartimento tecnico, Oliver Hoffmann – abbiamo maturato delle esperienze nel mondo elettrico con le nostre ultime esperienze in altri progetti. Il regolamento ci consente di poter approfittare di un progetto completamente nuovo, e siamo pronti ad affrontare la sfida di una nuova powertrain, che sarà progettata e costruita in Germania”.

“È un grande giorno per la Formula 1 – ha detto Domenicali presente alla conferenza di Spa – l’ingresso in Formula 1 di una casa come Audi è il risultato di un percorso iniziato diversi anni fa (lui lo sa bene visto che era andato in Audi a seguire quel programma poi bloccato dal Diesel Gate). L’elettrificazione, il carburante sostenibile e altre novità che hanno dato forma alle nuove power unit che vedremo in pista nel 2026 si sono confermate attrattive sul mercato. Avevamo una visione, e siamo molto contenti di vedere che si è concretizzata. È un alto step molto importante in un momento molto positivo per la Formula 1”.