Bagnaia fa il Verstappen… la Ducati come la Red Bull

Chi si annoia con le vittorie di Max Verstappen che penserà del dominio di Pecco Bagnaia in Moto Gp? Perché Pecco sta facendo su due ruote quello che Max fa in Formula1.

La sua sedicesima vittoria e’ stata la quinta su dieci Gran Premi disputati quest’anno (la settantottesima ottenuta da Ducati nella classe regina). Per Pecco e’ stato anche il quarto “Grande Slam” (pole position, vittoria, giro veloce e gara vinta rimanendo al comando dall’inizio alla fine) dopo il GP dell’Algarve del 2021, il GP di Spagna del 2022 e il GP d’Italia di quest’anno.

La grande differenza tra Pecco e Max sta nel fatto le Red Bull sono due mentre le Ducati competitive sono almeno 6 con piloti che valgono più del Perez compagno di squadra di Max. Bagnaia ha più concorrenza anche se la caduta di Bastianini all’esordio (non per colpa sua) ha molto praticamente azzerato il duello con la Bestia che avrebbe dovuto vivacizzare il box Ducati e non solo

Va anche detto che finora Max e’ stato perfetto non sbagliando mai, mentre Pecco tre zeri in classifica li ha messi. Vero che in moto e’ più facile sbagliare, ma le statistiche questo ci raccontano.

Diventeranno ancora campioni del mondo. Ma se il titolo di Max era scontato dopo la prima gara, quello di Pecco non lo e’ mai stato nonostante la supremazia Ducati.

Vincere due Mondiali di fila in moto e’ impresa da Valentino o da Marquez. Non roba tanto piccola. Tre Mondiali di fila in F1 li hanno vinti solo Hamilton Schuamcher Vettel o Fangio, l’unico ad averlo fatto con macchine diverse.