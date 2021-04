Binotto gode dentro: “Ferrari, bilancio positivo”

Il mio “gododentro” del Gran premio di Imola è andato a Mattia Binotto. Non può esultare per un quarto e un quinto posto, sarebbe una mancanza di rispetto per la storia della Ferrari. Ma se guardiamo dove era la Ferrari un anno fa, credo sia giusto godere dentro per come sta andando questa stagione. Le prime due gare del 2021 ci stanno raccontando una Ferrari in risalita. Ancora lontana, anzi lontanissima, dalla vittoria. Ma in netto miglioramento rispetto al tragico (per i risultati) 2020.

“Un risultato che conferma – su una pista e in condizioni totalmente diverse rispetto alla prima gara della stagione – che il lavoro che stiamo facendo va nella direzione giusta. Il fatto di essere dispiaciuti di non aver piazzato almeno un pilota sul podio lo dimostra ulteriormente – commenta Binotto – In definitiva, credo che possiamo dire a ragion veduta che il bilancio di queste prime due gare sia positivo: era dalla seconda parte del 2019 – precisamente dalle gare in Giappone e Messico – che non portavamo entrambi i piloti in zona punti in due Gran Premi consecutivi. Dobbiamo continuare su questa strada e dimostrarare gara per gara di saperci migliorare”.



“Quella di oggi è stata senza dubbio una gara molto interessante, anche se un po’ di rammarico mi resta perché ero in una posizione veramente buona prima che la bandiera rossa facesse scomparire tutto il vantaggio che ero stato capace di costruire nella prima parte di gara – commenta Leclerc .- Alla ripartenza ho faticato perché eravamo vulnerabili sul dritto e abbiamo fatto fatica a difenderci dai nostri principali rivali”.

“Sapevamo che sarebbe stato così perché avevamo preso la decisione di avere più carico aerodinamico sulla vettura per essere più veloci sul bagnato accettando il rischio di pagarlo sull’asciutto. Nel complesso sono veramente contento della nostra prestazione di oggi e lascio Imola molto motivato. Ora stiamo lottando per posizioni più interessanti e questo è davvero positivo. Abbiamo lavorato duro e i frutti si vedono: se continueremo così presto ci giocheremo sempre i piazzamenti di vertice”.

“Una gara molto solida quella di oggi – commenta Sainz, il mio premio arrivabene del giorno – Le condizioni alla partenza erano veramente difficili, con pochissima visibilità, ma mi sono gettato nella mischia e sono riuscito a recuperare parecchie posizioni. Mi sono ritrovato in una situazione sconosciuta, alla seconda gara con una vettura per me nuova e in condizioni di bagnato, ma ho deciso comunque di essere aggressivo , dopo un po’, sono riuscito a trovare il mio ritmo. Così ho raccolto il risultato che volevo, anche se in qualche errore commesso qua e là ho perso del tempo”.

“Il mio passo oggi era forte sul bagnato e molto costante sull’asciutto e questo mi rende felice perché mi sono sentito sempre a mio agio in abitacolo. Partire undicesimo e concludere quinto è un risultato decisamente incoraggiante. Devo continuare a lavorare a testa bassa perché so che sto andando nella giusta direzione. Oggi sono riuscito a portare a casa un buon bottino di punti per il team e sono molto contento della prestazione complessiva della squadra”.