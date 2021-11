Binotto: “Un buon risultato di squadra per la Ferrari”.

“E’ stato un buon risultato di squadra. Un risultato utile per il campionato. Abbiamo recuperato 17 punti sulla McLaren e siamo terzi tra i costruttori. Avevo fatto previsioni diverse, ma forse ero stato troppo ottimista”. Mattia Binotto collegato da Maranello spiega così la domenica ferrarista più opaca del previsto con Leclerc quinto a quasi 80″ dal vincitore, battuto anche da Gasly.

Di positivo c’è il gioco di squadra. La Ferrari ha giocato a due punte con una strategia diversa per Leclerc e Sainz. Non ha pagato. Leclerc ha anticipato la sosta, Sainz l’ha molto ritardata e poi la squadra gli ha permesso di provarci andando a caccia di Gasly con gomme più fresche. “Quando abbiamo visto che non bastava per saltargli davanti nel finale abbiamo ridato la posizione a Charles. E’ anche per questo che Carlos alla fine ha finito doppiato. Ci abbiamo provato, ma non è bastato. Avevamo deciso la strategia in mattinata con trasparenza e pensando solo al bene del team. Abbiamo deciso di anticipare il cambio di chi sarebbe stato più vicino a Gasly”.

“Giudico positivo il modo in cui i ragazzi hanno collaborato e anche il fatto che ai pit stop non abbiamo sbagliato nulla finalmente. Da quando abbiamo messo in pista la nuova power unit abbiamo un vantaggio sulla McLaren e adesso dobbiamo restare concentrati”.