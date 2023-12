Brembo, l’Italia che vince nei motori: 70 mondiali

I bilanci di fine anno di un’azienda impegnata nel motorsport non possono prescindere dai risultati. Se facendo i conti quest’azienda scopre di aver collezionato 70 titoli mondiale, beh allora capisci che siamo al top. Stiamo paralndo di un’eccellenza italiana come Brembo che fa frenare un po’ tutti dalla Formula 1 alla Formula E, passando per le varie categorie del motociclismo.

Brembo ha fornito gli impianti frenanti alla Red Bull di Verstappen, alla Ducati di Bagnaia, ma anche alla Ducati Supeebike di Alvaro Bautista. Senza dimenticare il campionato di Formula E in cui Brembo ha fornito i propri impianti frenanti a tutti i piloti, fino alla vittoria di Pedro Acosta cona la KTM in Moto2 con pinze, e pompe Brembo, di Jaume Masiá con Leopard Racing in Moto3 con pinze, dischi e pompe Brembo.

Senza scodare il trionfo (con Ferrari) allla 24 Ore di Le Mans che quest’anno festeggiava il centenario.

In Formula 1 Brembo ha tagliato proprio quest’anno il traguardo dei 500 GP vinti: tutti i 22 GP disputati in questa stagione sportiva sono stati vinti per l’ennesima volta da vetture fornite di componenti del gruppo Brembo. L’azienda bergamasca può vantare dunque vittorie in 507 Gran Premi su 851 che si sono disputati dal 1975 – anno di esordio per Brembo in Formula 1 – a oggi, per un totale di 29 campionati del mondo piloti e 33 campionati del mondo costruttori vinti con i principali team.

Continua il dominio assoluto anche in MotoGP, a cui si aggiungono nuovi successi in Moto2, Moto3 e World Superbike (anche con Marchesini). Sono 572 le vittorie nella classe regina (classe 500 e MotoGP) dal 1978 a oggi: per l’ottava stagione consecutiva l’azienda ha fornito tutti i piloti – quest’anno 31 – che hanno corso almeno una gara in MotoGP, affidandosi agli elevati livelli di performance e sicurezza garantiti dai componenti Brembo.

Brembo può dunque vantare il successo in 35 campionati del mondo piloti e 36 campionati del mondo costruttori vinti con i principali team di MotoGP.

Il 2023 si conferma un anno vincente anche nel Motorsport elettrico. Quinta stagione consecutiva per Brembo come fornitore esclusivo di tutte le 22 monoposto full electric Gen3 del campionato FIA Formula E e quinto campionato consecutivo corso da Brembo nel campionato FIM MotoE World Cup accanto alle 18 Ducati elettriche.

Oltre ai già citati campionati di Formula 1, Formula E, MotoGP, Moto2, Moto3 e WSBK, è doveroso ricordare anche i campionati WEC, GT, IMSA, EWC, Nascar, MXGP, Enduro, Trial, Formula 2, Formula 3, WRC, Super Formula, MotoAmerica, Porsche Supercup e tanti altri ancora, per un totale di oltre 600 titoli mondiali vinti dal 1975 ad oggi nelle diverse categorie.