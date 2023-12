Ciao Alberto. Neppure tu che sapevi usare divinamente le parole ne sapresti trovare di adatte in questo momento. Sei stato un ottimo giornalista, informato e brillante. Univi tecnica e ironia e sapevi capire le cose spesso prima degli altri.

Hai avuto anche l’occasione di lavorare per la Ferrari in un momento particolare e difficile. Hai saputo fare del tuo meglio al fianco di Maurizio che ti aveva voluto al suo fianco in quell’avventura.

Quando chiama la Ferrari che tutti abbiamo nel cuore e’ difficile resistere e tu hai accettato la sfida, ma raccontare la Formula1 come avevi sempre fatto con scrupolo, ti mancava. Tanto che dopo la Ferrari hai scritto un bellissimo libro su Michael.

Una malattia bastarda ti ha portato via troppo presto da chi ti voleva bene. E’ difficile aggiungere altre parole perché in questo momento non ce ne sono di adatte.