La prossima Alfa Romeo si chiamerà Milano

Dopo Stelvio e Tonale non ci sarà Brennero. La prossima Alfa Romeo, il primo Sport Urban Vehicle della Casa, si chiamerà Milano e sarà disponibile anche in versione 100% elettrica. Si tratta di un trubuto alla città dove Alfa Romeo è nata il 24 giugno 1910.

D’altra parte Milano è stata per oltre 60 anni (dal 1910 al 1972) parte integrante del nome della casa che si chiamava Alfa Romeo Milano.

La nuova Alfa Romeo MILANO verrà presentata alla stampa internazionale ad aprile 2024 proprio a Milano.

Con Alfa Romeo MILANO il marchio rientra nel segmento B, il più rilevante in Europa, con una nuova proposta che incarna totalmente il DNA di nobile Sportività Italiana tipico del marchio. Il primo Sport Urban Vehicle 100% elettrico che rappresenta la nuova porta di accesso al mondo Alfa Romeo per tutti coloro, Alfisti ma non solo, che erano in attesa del ritorno del marchio in questo segmento.

Con l’arrivo di MILANO nel 2024, Alfa Romeo completa una Line-Up in grado di incontrare i desideri di tutti i nostri appassionati e non solo. MILANO vuol essere simbolicamente un “Bentornato” a tutti i nostri Alfisti che, proprietari di Giulietta e Mito, erano in attesa di confermare il loro amore per Alfa Romeo; ed un “Benvenuto” a tutti coloro che sono alla ricerca di un’esperienza sportiva unica in questo segmento e della bellezza distintiva del design italiano.

MILANO è la prima pietra miliare nel processo di transizione del marchio all’elettrico e, così come Tonale, ha l’importante compito di rinforzare ulteriormente la presenza di Alfa Romeo a livello globale. Jean Philippe Imparato | Ceo Alfa Romeo

Dal 1910 lo stemma di Alfa Romeo racchiude in sé due simboli che identificano Milano: La croce, simbolo storico del capoluogo lombardo, ed il biscione, stemma della casata nobiliare viscontea ed emblema tra i più rappresentativi della città. Per oltre 60 anni (1910 – 1972) Il nome stesso Milano fu presente nel logo occupandone la parte inferiore. Fino al 1918, fu accompagnato dall’acronimo “A. L. F. A.” (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) mentre a partire dal 1919 da “ALFA ROMEO”.

Alfa Romeo ha sintetizzato così il suo cammino da quando è parte del gruppo Stellantis

Riportare il marchio a generare profitti . Target raggiunto nel secondo semestre dello stesso anno 2021.

. Target raggiunto nel secondo semestre dello stesso anno 2021. Piano prodotto a lungo termine approvato e finanziato, definito in Alfa Romeo “From 0 to 0” con l’obiettivo audace di passare da “0” veicoli elettrificati nel 2021 ad una line-up a “0” emissioni nel 2027, la transizione all’elettrico più rapida nell’intero panorama automobilistico. Con un nuovo prodotto ogni anno:



2022 Debuttano Tonale Hybrid and Plug-In Hybrid Q4.

2023 Alfa Romeo ritorna nel mondo delle “fuoriserie” presentando la 33 Stradale (BEV – ICE).

2024 esordirà la prima Alfa Romeo 100% elettrica. (Alfa Romeo MILANO).

2025 verrà presentato il primo veicolo offerto esclusivamente in versione 100% elettrica.

2027 La gamma Alfa Romeo Sarà 100% Elettrica.



L’anno successivo Alfa Romeo si aggiudica il 1° gradino del podio nella classifica generale dei marchi premium ed il 3° nell’intera industry secondo J.D. Power U.S. Initial Quality Study (IQS) scalando 24 posizioni, la crescita maggiore nelle ricerche di settore IQS.

